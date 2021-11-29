طارق الإبياري يكشف سبب مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي.. فيديو

قال الفنان طارق الإبياري، إن دورة مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام جميلة جدا ويتمني أن تنتهي علي خير، مؤكدا أنه سعيد بكل الأحداث التي تجري في مصر.

وأضاف طارق الإبياري خلال مداخلته مع مراسل برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سى"، إن أي فنان يحضر مهرجان القاهرة “يتغذى فن” بسبب مشاهدته إلى الأعمال الفنية المشاركة في المهرجان من مختلف دول العالم.

وأوضح طارق الابياري، إن الأفلام تشارك في المهرجان بمختلف أنواعها قصيرة ووثائقية وافلام وثائقية ودولية، وأشار إلي إنه حضر إلى المهرجان كأنه قادم إلى جامعة من أجل التعلم.