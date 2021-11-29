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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"التعليم العالي": المستشفيات الجامعية في حالة استعداد دائم لكافة السيناريوهات

المستشفيات الجامعية
المستشفيات الجامعية

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المستشفيات الجامعية على أتم استعداد طوال الوقت ومنذ اليوم الأول لكورونا تم رفع حالة الطوارئ تحسبا لكافة السيناريوهات واثبتت جدارتها في مواجهة الأزمة وتخطي موجات فيروس كورونا.


وأضاف المصدر ل "صدى البلد"، أن وضع كورونا في المستشفيات الجامعية مطمئن حتى الآن ونوفر كافة المستلزمات بجميع المستشفيات دون نقص وخاصة مستشفيات عزل كورونا، مشددا على ضرورة تلقي المواطنين للقاح كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية والوقائية.

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بينما قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، إنه خلال اجتماعه مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة؛ للحصول على إجابة لـ3 أسئلة مهمة، بخصوص متحور كورونا الجديد أوميكرون، تمثلت في قدرة الفيروس على الانتشار، وقوته، ومقاومته للقاحات، وهذه الأسئلة يبحث العالم أجمع عن إجابات لها الآن.

وأضاف حسام عبد الغفار إن الدولة المصرية تعمل بشكل بحثي وعلمي من اجل الوصول إلي إجابة علمية لهذه الأسئلة، مؤكدا أنه يتم الكشف على كل القادمين من الخارج، تجسبا لإصابة أحدهم بالمتحور الجديد، وإذا تم اكتشاف إصابة؛ سنأخذ منها الحمض الجيني لدراسة المتحور الجديد .

وأوضح حسام عبد الغفار، أنه حتى الآن لم يثبت وجود أي حالة إصابة بالمتحور الجديد للفيروس، مؤكدا أنه يجب على الجميع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وبتلقي اللقاحات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية .

 

وكان قد قال  الدكتور خالد عبد الغفار وزير  التعليم العالي  والقائم بعمل وزير الصحة، إن أي تحور في فيروس كورونا يحتاج إلى وسيط كي يساعده على حدوث هذا التحور .

وأضاف خالد عبد الغفار  :"  الأماكن التي بها معدلات نقص مناعة تزيد من فرص تحور الفيروس وجنوب افريقيا بها  أعداد كبيرة مصابة بالإيدز وبالتالي عدد كبير من الأفراد هناك يعانون من نقص المناعة وبالتالي تكون فرصة لـ فيروس كورونا كي يتحور ويتغير ".

وتابع خالد عبد الغفار :"   محدش يقدر يجاوب على سؤال مدى فعالية اللقاحات تجاه تحور كورونا الجديد أوميكرون وما زالت الدراسات مستمرة ".

وأكمل خالد عبد الغفار :"   يجب ألا يكون هناك حالة من الذعر والرعب لحين الانتهاء من الدراسات العلمية حول تحور اوميكرون الجديد".

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