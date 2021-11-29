قنصلية فلسطين بالاسكندرية تحتفي باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

نظمت قنصلية فلسطين في الإسكندرية، اليوم الإثنين، حفلًا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك على خشبة مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية).

وقال السفير حسام الدباس القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، إن شهر نوفمبر شهد الكثير من الأحداث الهامة بدايتها في عام ١٩١٧ وعد بلفور، وفي ذات الشهر استشهد الرئيس ياسر عرفات، في يوم ١١ نوفمبر، وفي ١٥ نوفمبر هو الذكرى ٣٣ لإعلان الاستقلال.

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وأضاف أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمردت على كافة القرارات الدولية التي أنصفت الشعب الفلسطيني، وأنه لن يتحرر شعب بدون مقاومة وهو فرصة للفت المجتمع الدولي أن القضية الفلسطينية قائمة وعالقة ولم تحل بعد.

وأكد السفير حسام الدباس، على حق الفلسطينيين العودة لديارهم ووطنهم، وتحقيق السلام الشامل والعادل والعودة لحدود ١٩٦٧ وفق للقانون الدولي.

وقدم السفير حسام الدباس، القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والاجهزة الأمنية في مصر كما قدم الشكر للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كما قدمت فرقة الراية الفلسطينية من رام الله عرضا للدبكة الفلسطينية والغناء من التراث الفلسطيني، والتي تشارك للمرة الثانية في حفلات فلسطينية بالاسكندرية، والتي تقدم رقصات ومجموعة من الأغاني الجديدة .