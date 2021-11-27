استعدادًا للامتحانات.. رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يجتمع بمعلمي ومعلمات الحاسب الآلي

اجتمع الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر في الإسكندرية والأستاذ علاء العريان الوكيل، وعصام آدم مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، وسمير حسين مدير إدارة المعلومات، ونادرة إبراهيم موجه عام الحاسب الآلي، اليوم السبت مع موجهي وموجهات ومعلمي ومعلمات الحاسب الآلي؛ استعدادًا للامتحانات، والتأكيد على الدور المهم والفعال لمعلمي الحاسب الآلي في دعم وتطوير العملية التعليمية.

اقرأ أيضا: لبحث تعزيز التعاون.. قنصل السعودية يستقبل عضو مجلس الشيوخ في الإسكندرية

وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على تدريب كافة العاملين بالمعاهد بداية من شيوخ المعاهد والمعلمين وخاصة الإداريين على مهارات استخدام الحاسب الآلي؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية، التأكيد كذلك على دور رائد التحول الرقمي بالمعاهد، وأهمية مراجعة البيانات والتأكد من صحته قبل تسجيلها، واعتمادها من المسئول عنها ومن شيخ المعهد.

وتقدم الشيخ أحمد هاشم بخالص الشكر والتقدير لموجهي وموجهات ومعلمي ومعلمات الحاسب الآلي على الجهود التي يبذلونها لدعم المعاهد والعملية التعليمية.

وفي سياق منفصل، تفقد رئيس منطقة الإسكندرية والوكيل الثقافي مسابقات الملتقى الفكري والشعر التي تقيمها رعاية الطلاب تحت إشراف نبيلة الصياد موجه عام التربية الاجتماعية، وإكرام عباس الموجه الأول، والأستاذ أشرف رمزي.

وتشمل مسابقة الملتقى الفكري الأبحاث، واللوحات، والحاسب الآلي، وضمت مسابقة الشعر للفتيات إعدادي وثانوي، واستمع " هاشم " و"العريان" لبعض فقرات الشعر من الطالبات المشاركات في المسابقة.