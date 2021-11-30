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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوميكرون يخترق دولة أوروبية جديدة

صدى البلد

أفادت صحيفة "إل بايس" الإسبانية نقلا عن السلطات الصحية، بأنه تم اكتشاف أول مصاب بالمتغير الجديد في البلاد.

أعلن مستشفى "جرجوريو مارانيون" في مدريد عن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في إسبانيا.

وقال إن المصاب رجل عمره 51 سنة، عاد من جنوب إفريقيا يوم 28 نوفمبر.

وأشار إلى أن لديه أعراضا خفيفة للمرض، وهو بحالة جيدة. وتم وضعه تحت الحجر الصحي.

وقررت وزارة الصحة الإسبانية تشديد الإجراءات لفحص القادمين في المطارات منذ السبت الماضي، وتطالب جميع القادمين من "مناطق الخطر" بأن يقدموا اختبارا سلبية لفيروس كورونا، وخاصة القادمين من جنوب إفريقيا وبعض الدول الأخرى مثل بوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وغيرها.

وسيدخل القادمون من تلك الدول الحجر الصحي لمدة 10 أيام بعد وصولهم إلى إسبانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن متحور "أوميكرون" الجديد قد تم اكتشافه في عدد من البلدان الأوروبية والآسيوية، بما فيها البرتغال المجاورة.

يأتي ذلك فيما قال أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين في الإدارة الأمريكية إن متحور "أوميكرون"  سيصل "لا محالة" لأمريكا ويجب الاستعداد له.

وقال فاوتشي في حديث لشبكة abc news: "نعلم أنه عندما يكون هناك فيروس، وانتشر بالفعل إلى عدة بلدان، فمن المؤكد أنه سيكون هنا... السؤال هل سنكون مستعدين له".

وعما إذا كان "أوميكرون" له قابلية على الانتشار بشكل أسرع من المتحورات الأخرى، قال فاوتشي: "يبدو أنه كذلك.. فهو يحتوي على مجموعة من الطفرات، بما في ذلك عدد كبير بشكل مقلق من الطفرات في بروتين سبايك"، مشيرا إلى أن "حظر السفر لا يمنع الفيروس من دخول البلاد، ولكن من المؤكد أنه يساعد على تأخير وصوله، وبذلك سكون لدينا وقت للاستعداد وهذا هو الشيء الذي يحتاج الناس إلى فهمه".

وحذر فاوتشي من أن السفر أثناء الوباء "محفوف بالمخاطر دائما، ولكن إذا كان على الأمريكيين السفر، فأوصي بتطعيمهم وارتداء الكمامة على الرحلات الجوية وفي المطارات التي تعتبر أحد أكثر الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة".

وتعد أمريكا الأولى عالميًا في مجموع الاصابات والوفيات بكورونا بعدد هائل بجميع متحورات كورونا .

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