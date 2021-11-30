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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا قال عن إثيوبيا وروسيا والخليج؟.. البنتاجون يصدر تقرير الوضع العالمي 2021

صدى البلد

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تقرير "مراجعة الوضع العالمي للعام الجاري 2021".

وقال تقرير البنتاجون إن الولايات المتحدة ستقوم بتنفيذ تعاون إضافي مع الحلفاء والشركاء في المحيطين الهندي والهادئ لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تركز على ردع "العدوان" العسكري الصيني المحتمل والتهديدات من كوريا الشمالية.

وأكد البنتاجون على نشر دوري للطائرات في أستراليا وتعزيز البنية التحتية فيها وفي جزر المحيط الهادئ.

وشدد تقرير البنتاجون على ضرورة "العمل على تعزيز قوة الردع القتالية الأميركية ضد "العدوان الروسي" وتمكّين الناتو من العمل بفعالية أكثر".

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ووجهت وزارة الدفاع الأمريكية للقيام بالمزيد من التحليل بشأن متطلبات "التموضع الدائم في الشرق الأوسط".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تتابع عن كثب الوضع في إثيوبيا، وأنه ليس هناك أي طلب لمساعدة الجيش الأمريكي بأي شكل.

وبخصوص الخليج، أكد التقرير أن الجيش الأمريكي متواجد في الخليج ومهمته التأكد من أن الخيارات متاحة أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن.

البنتاجون الوضع العالمي الولايات المتحدة وزارة الدفاع الأمريكية اثيوبيا

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