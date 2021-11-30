وائل القباني: وقعت مع الأهلي وتراجعت لهذا السبب.. ولم أندم على ذلك

قال في تصريحات ببرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC:"خلال وجودي في الزمالك، تم تعديل العقود في الزمالك ولم يتم تعديل عقدي، وتواصل معي الأهلي عبر وسيط، وأبلغت الزمالك بحسم مستقبلي".



وأضاف: "جلست مع إدارة الزمالك، ووضعت 400 ألف جنية في العام كراتب سنوي بالنسبة لي، ووافق الزمالك على كل شيء، وبعدها بأسبوع، وجدت أخبار في الجرائد أنني أهدد النادي، وعضو مجلس إدارة هو من قام بذلك، وهو هاني زادة".



وأكمل: "تعجبت من حديثه عنيّ، واتضح أن طلباتي ليست مناسبة بالنسبة لهم، وقمت بتوقيع عقد مع الأهلي مقابل 400 ألف جنية وهو نفس المغلب الذي طلبته، وحصلت على 100 ألف جنية، والباقي مع بداية الموسم".



وشدد: "اتفقت مع الأهلي على عدم الإعلان عن تفاصيل الصفقة، في موسم 2004/2005، وبعد توقيعي للأهلي واجهتهم وفزت عليهم مع الزمالك، وعندما علمت نشر أخبار تفاصيل جلستي مع الأهلي سواء بالراتب أو الأشخاص الذين تواجدت معهم، حزنت للغاية".



وواصل: "بالتأكيد تسريب هذه الأخبار كانت سيئة بالنسبة لي، وتواصلت مع عدلي القيعي وطلبت الحصول على عقدي، حينها كنت أنا وطارق السيد ولكن طارق عاد ووقع للزمالك لأنه لم يحدث معه ما حدث معي".



واختتم: "من داخلي زملكاوي، والاحتراف ليس له علاقة بذلك".