إلهام شاهين تتألق بالأصفر من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

نشرت الفنانة إلهام شاهين إطلالتها الجديدة،من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وتألقت شاهين بفستان أصفر محتشم،تاركة خصلات شعرها القصيرة منسدلة علي أكتافها،ولم تتكلف في وضع الكثير من مساحيق التجميل.

وحرص على حضور مهرجان الجونة عدد كبير من الفنانيين أبرزهم الفنانة الهام شاهين ، طارق الابيارى ،الناقد الفنى طارق الشناوى والمدير الفنى أندرو محسن".

فيلم "رجل بلا وطن" من إخراج مصطفى سروار فاروقي، وإنتاج عدة دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، بنجلاديش، أستراليا.

تدور أحداثه حول نافين الشاب الآسيوي، الذي لا يستطيع الإفصاح عن اسمه الحقيقي، أو ديانته أو جذور عائلته، رحلة معقدة حين يقوده قدره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحثا عن وطن وحب وأمان لتنتهي رحلته نهاية مأساوية.