أخبار الفن | تغير كبير في شكل بطلة فيلم عنتر شايل سيفه خلال أحدث ظهور.. حفلة شاكوش بـ موسم الرياض

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، عن بطلة فيلم عنتر شايل سيفه، وحسن شاكوش، وفي السطور التالية، نرصد أبرزها:
أول تعليق من حسن شاكوش بعد حفله في موسم الرياض.. فيديو
شارك مؤدي المهرجانات حسن شاكوش في حفل غنائي في موسم الرياض 2021، وذلك رغم قرار منعه من الغناء في مصر من نقابة الموسيقيين.
أحدث ظهور لبطلة فيلم عنتر شايل سيفه.. هل تغيرت ملامحها الجميلة
تداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة" إيفا " التي اشتهرت في فيلم عنتر شايل سيفه.
جومانا مراد: قابلت حاتم علي قبل وفاته بأسبوع .. وهو حي بأعماله
قالت الفنانة جومانا مراد، إنها سعيدة بمشاهدة المخرج الراحل حاتم علي مرة أخرى على الشاشة ولكن هذه المرة ممثلا في فيلمه الأخير "السلام عن طريق الشوكولاته".
محمد محمود عبد العزيز يكشف كواليس صورته في تصوير فيلم الكيت كات
كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز في تصريح خاص لصدى البلد، عن كواليس حضوره تصوير فيلم الكيت كات مع والده
بعد قرار منح النقابات الفنية الضبطية القضائية.. مبدعون: يعيد الأمور إلى نصابها.. وتمنع الدخلاء على المهنة
جاءت موافقة لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بشكل نهائي على المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتي تضمن الضبطية القضائية للنقابات الفنية بمثابة نقطة مضيئة وانتصار جديد للنقابات الفنية.