أخبار الفن | تغير كبير في شكل بطلة فيلم عنتر شايل سيفه خلال أحدث ظهور.. حفلة شاكوش بـ موسم الرياض

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، عن بطلة فيلم عنتر شايل سيفه، وحسن شاكوش، وفي السطور التالية، نرصد أبرزها:

شارك مؤدي المهرجانات حسن شاكوش في حفل غنائي في موسم الرياض 2021، وذلك رغم قرار منعه من الغناء في مصر من نقابة الموسيقيين.

تداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة" إيفا " التي اشتهرت في فيلم عنتر شايل سيفه.

قالت الفنانة جومانا مراد، إنها سعيدة بمشاهدة المخرج الراحل حاتم علي مرة أخرى على الشاشة ولكن هذه المرة ممثلا في فيلمه الأخير "السلام عن طريق الشوكولاته".

كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز في تصريح خاص لصدى البلد، عن كواليس حضوره تصوير فيلم الكيت كات مع والده

جاءت موافقة لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بشكل نهائي على المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتي تضمن الضبطية القضائية للنقابات الفنية بمثابة نقطة مضيئة وانتصار جديد للنقابات الفنية.