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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد قرار منح النقابات الفنية الضبطية القضائية.. مبدعون: يعيد الأمور إلى نصابها.. وتمنع الدخلاء على المهنة

هانى مهنى
هانى مهنى

هانى مهنى: الضبطية القضائية تمنع الدخلاء على مهنة الفن | خاص
حلمى بكر: الضبطية القضائية تعيد الأمور إلى نصابها بنقابة الموسيقيين
 

جاءت موافقة لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بشكل نهائى على المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتى تضمن الضبطية القضائية للنقابات الفنية بمثابة نقطة مضيئة وانتصار جديد للنقابات الفنية. 

نرصد فى التقرير التالى اراء عدد من المبدعين فى هذا القرار. 

يعيد الاتزان 

قال هانى مهنى : أن هذا الأمر يعيد الأمور الى نصابها الطبيعى ويعيد الاتزان الى الساحة الفنية بعد حالة الفوضى التى أصبحت مسيطرة عليها فى الفترة الاخيرة.

وأضاف هانى مهنى : أن الضبطية القضائية تمنع اى دخيل على المهنة ان يمارسها خاصة أن الفن مثله مثل أى مجال أخر الطب والصيدلة والهندسة وغيرها من المهن التى تفرض ضرورة منح حاملى هذه المهن تصريح بمزاولتها.

وأوضح هانى مهنى : عندما كنت رئيسا لاتحاد النقابات الفنية كنت أرى ان الضبطية القضائية مهمة جدا للنقابات الفنية الثلاثة السينمائية والتمثيلية والموسيقية حتى تمنع دخلاء المهنة من مزاولتها دون الحصول على تصريح واعتمادهم كفنانين وموهوبين.

وقف الاسفاف والابتذال 

قال حلمى بكر  : إن قرار منح النقابات الفنية الضبطية القضائية أمر إيجابى ويعيد الأمور الى نصابها حتى يكون للنقابات الفنية اليد العليا فى وقف الاسفاف والابتذال الذى تشهده الساحة الفنية بشكل عام والغنائية بشكل خاص.

وأضاف حلمى بكر : أرى أن هذا القرار يعيد الاتزان مرة أخرى الى الساحة ويمنع الأصوات الدخيلة التى تحاول ان تلفظها النقابة ولم تستطع وقفها عن الغناء بشكل كامل.

قرار قانون الضبطية القضائية

وتنص المادة 70 كما وافقت عليها اللجنة فى اجتماعها الأخير:"يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون" .

واعتبر كلا من نقباء النقابات الفنية على رأسهم هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأشرف زكي نقيب الممثلين أن منحهم الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بمثابة سلاح لهم لمواجهة ما وصفوه بـ"إسفاف المهرجانات"، مؤكدا أن سحب صفة الضبطية القضائية من نقباء النقابات المهنية والفنية سيغل يد النقابات لتنظيم العمل على الساحة الفنية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن نقابة الموسيقيين لا تزال تعمل على ضبط مراقبة ما يتم تقديمه على الساحة الفنية.

وكانت لجنة الإعلام وافقت على المادة (5 مكرراً) من مشروعي القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتى تتضمن تغريم 20 ألف جنيه لمن يعمل بدون تصريح بفنون المسرح والسينما.

وتنص المادة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

الضبطية القضائية درية شرف الدين المهن التمثيلية اتحاد النقابات اتحاد النقابات الفنية حلمي بكر هانى مهنى

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حلمى بكر: الضبطية القضائية تعيد الأمور إلى نصابها بنقابة الموسيقيين

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