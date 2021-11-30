ميسي يوجه رسالة لـ برشلونة بعد الفوز بجائزة الكرة الذهبية

تُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم البالون دور، عن عام 2021.

وقال ميسي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: على الرغم من أنني دائمًا ما أضع المجموعة الجماعية في المقدمة؛ إلا أنني لا أستطيع إخفاء فرحتي، لأنني تمكنت من الحصول على الكرة الذهبية مرة أخرى، أود أن أشكر جميع زملائي في الأرجنتين، لهذا العام الجميل الذي نعيشه.

وأكمل: وأشكر لاعبي فريق برشلونة، وأيضا باريس سان جيرمان، وبالطبع لعائلتي وأصدقائي، وكذلك لجميع الأشخاص الذين يدعمونني، والذين يقفون بجانبي، يعتنون بي، ولا يجعلونني قادرًا على الاستسلام يومًا بعد يوم: لولاهم جميعًا لم يكن هذا ممكنًا أبدًا، وشكرا لكم أيضا فرانس فوتبول من الحفل والجائزة.