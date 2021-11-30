انفجار في العاصمة الأفغانية كابول وسقوط ضحايا

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، برقوع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول، وسط وقوع ضحايا.

فيما صرح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع الروسية بأن: "روسيا أرسلت 3 طائرات من طراز IL-76 محملة بمساعدات إنسانية إلى كابول وبهدف إجلاء مواطنين روس من أفغانستان" وفقاً لـ "سبوتنيك".

وسلمت طائرات النقل الجوي العسكرية التابعة للقوات الجوية الروسية أكثر من 36 طناً من البضائع الإغاثية إلى أفغانستان.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن: "طائرات من طراز Il-76 التابعة لقوات الفضاء الروسية سلمت أكثر من 36 طنا من البضائع الإنسانية إلى جمهورية أفغانستان".

وأضاف المصدر: "أن الطائرات ستجلي أكثر من 380 شخصًا من رعاياها ورعايا دول أخرى من أفغانستان".

وقالت الإدارة العسكرية إن: "إجلاء أكثر من 380 مواطناً من روسيا والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بيلاروسيا وقيرغيزستان وأرمينيا وأوكرانيا وأفغانستان من أراضي جمهورية أفغانستان تم بواسطة طائرات نقل عسكرية".