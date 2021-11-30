فايزر تسعى لانتاج أول لقاح للمراهقين تحت 18 سنة

تسعى شركة فايزر هذا الأسبوع لإنتاج لقاح معزز لـ Covid-19 للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا ، حسبما قال مصدر مطلع يوم الإثنين.

ووفقاً لما نشرته NBC News، فأن لقاح فايزر إذا تم منحه إذن استخدام طارئ ، فستكون جرعة Pfizer-BioNTech الإضافية أول لقاح معزز للمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

ومن المتوقع أن يأتي طلب إذن الاستخدام في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء هذا الأسبوع.

ورفضت إدارة الغذاء والدواء ، التعليق بشأن جرعات معززة من شركة Pfizer و Moderna لجميع البالغين على أساس طارئ هذا الشهر.

جدير بالذكر ان هناك نوع جديد من الفيروس التاجي ، يُعرف باسم omicron ، منتشر في جميع أنحاء العالم ، مما يقلق الخبراء ودفع الرئيس جو بايدن إلى الحث على الحذر ومطالبة الناس مرة أخرى بالتلقيح.

قال بايدن يوم الإثنين: "أفضل حماية ضد هذا البديل الجديد أو أي من المتغيرات الموجودة ، تلك التي كنا نتعامل معها بالفعل ، هي التطعيم الكامل والحصول على جرعة معززة".