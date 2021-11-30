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رئيس التحرير
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أخبار البلد

السبكي: الرعاية الصحية محرك رئيسي للتطوير والتنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030

صدى البلد

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب.

يأتي ذلك في إطار سياسة هيئة الرعاية الصحية بالتواصل المستمر مع مجلس النواب الموقر الذين يمثلون آراء ومتطلبات شعب مصر العظيم، لبحث كافة القضايا المتعلقة بالمواطنين والارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية لهم، باعتبار أن الصحة هي المحرك الرئيسي للتطوير وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.  

وناقش الاجتماع، القضايا الهامة التي تمس صحة الشباب والمراهقين باعتبارها أحد الأولويات التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا لهذه الفئة العمرية من المجتمع كونهم يمثلون النسبة الأكبر من عدد سكانه وطاقة المجتمع، كما تم مناقشة المبادرات الصحية التي يمكن أن تقوم هيئة الرعاية الصحية بإطلاقها للتوعية التثقيفية والصحية للشباب للمقبلين على الزواج والمراهقين وعدد من المبادرات الصحية الأخرى التي تعزز الصحة العامة للشباب والمراهقين بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشاد النائب الدكتور محمود حسين، بدور هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل وتوفيرها الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين داخل منشآتها الطبية على أعلى مستوى من معايير السلامة والأمان والجودة العالمية وتيسير حصولهم عليها بالميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وكذلك استحداثها العديد من الخدمات الطبية للمنتفعين داخل نطاق محافظاتهم بما وفر عناء ومشقة السفر من على كاهل المرضى وذويهم وخفف عبء المرض عليهم، معربًا عن سعادته باعتباره أحد النواب عن أهالي محافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد باكتمال المنظومة الصحية بالمحافظة وتوفير أعلى مستوى من الخدمات والرعاية الصحية لأبنائها والعائد الصحي والإنساني الضخم لهذه المنظومة على المواطنين.

كما وجه رئيس لجنة الشباب والرياضة، الدعوة للدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية لحضور اجتماع بلجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب لوضع خطة متكاملة للاهتمام بالرعاية الصحية للشباب والمراهقين في محافظات التأمين الصحي الشامل، باعتبارهم يمثلوا النسبة الأكبر من عدد السكان في المحافظات والمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل والعمل على استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية لهم.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، دور مجلس النواب الموقر في وضع تشريعات تخدم القطاع الصحي للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، ومنها إصدار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم (2) لسنة 2018، والذي يعد أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية، كما ثمَّن دعمهم المستمر لقطاع الصحة وهيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن النواب يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة انطلاقًا من تأدية دورهم الرقابي في مناخ يسوده أعلى مستويات الشفافية والإفصاح لصيانة حقوق ومقدرات الشعب والمساهمة في تطوير البنية التشريعية للارتقاء بصحة مصر، علاوة على خدمتهم لأبناء الشعب المصري العظيم والعمل الجاد على دراسة متطلباتهم وتحقيقها لهم.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، دور لجنة الشباب والرياضة في كافة القضايا المتعلقة بالشباب من النواحي الإجتماعية والصحية والتنموية والتعليمية والتثقيفية، وقيامهم بدور كبير في الاهتمام بهذه القضايا، معربًا عن سعادته بالتعاون والتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب لوضع خطة متكاملة للاهتمام بصحة الشباب والمراهقين في كافة محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وتعزيز الصحة العامة لهم.

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