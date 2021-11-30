عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يناقش معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة تولي اهتماما بالغا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة بين كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

ولفت إلى أن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل تقديم حياة أفضل لأهالينا بتلك القرى ليضاهي أسلوب حياة المواطنين بها نمط الحياة في المدن وعواصم المحافظات.
 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد ووفد من مجلس الوزراء وممثلي مؤسسة حياة كريمة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة لبحث زيادة معدلات التنفيذ والانتهاء من المرافق الأساسية بعدد من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 

وناقش الاجتماع آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة تطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمركز ومدينة شبين القناطر في ٣٦ قرية و ١٤٨ عزبة مستعرضا بشكل تفصيلي نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات وراجع مدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني .


وأوضح الهجان أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري بالقرى المستهدفة مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة الجهات المشاركة بالتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة لتنفيذ أسرع معدلات قياسية وإستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور نظراً لأهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين جودة الحياة وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده الدولة.


واشار محافظ القليوبية إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف تطوير شامل لكل قطاعات المرافق والخدمات بالقرى المدرجة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإقامة مشروعات خدمية وتنموية لأهالينا في القرى.

محافظ القليوبية القيادات التنفيذية المبادرة الرئاسية السكرتير العام المساعد المشروع القومي عواصم المحافظات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى مبادرة الرئاسية

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقليوب

إزالة 82 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة والسكة الحديد في القليوبية

ترشيحاتنا

وكالة الأدوية الأوروبية: قد نوافق على لقاحات معدلة لاستهداف أوميكرون خلال 3أشهر

ننشر تفاصيل نجاحات الشركات الفنلندية في الاستثمار بـ التعليم المصري

القباج أمام جلسات الحوار المصري - الأردني بالقاهرة: تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين في التأمينات الاجتماعية

الصحة: مليون و600 ألف سيدة منتفعة من الخدمات الطبية لتنظيم الأسرة

تسعيرة إجبارية وتعطيل الدراسة والعمل.. تفاصيل قرارات السيسي لمواجهة الأوبئة.. فيديو

تسلم زوجة محمد صلاح جائزة القدم الذهبية| أول رد من القومى للمرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

6 قرارات تطبق غدا| الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

منع المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

الوزراء: لم يثبت إصابة أي حالة بـ «أوميكرون» في مصر حتى الآن.. ونتخذ الإجراءات الوقائية السريعة

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موف و أسود.. ليلي علوي تخطف القلوب مرتين فى أسبوع

ميسترال والفرقاطة جوويند| جناح قوي لشركة نافال جروب الفرنسية.. فيديو وصور

بسبب قرحة المعدة.. وفاة عروس قبل لحظات من زفافها إلى عش الزوجية

الرفال المصرية والميراج أبرزهم| صدى البلد في جناح "داسو" الفرنسية بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

فيديو

فيديو جراف| مدرس يثير الذعر بين أولياء الأمور في سوهاج ..ما القصة

فيديو جراف| مهتز نفسيا يصور النساء عاريات داخل دورة مياه مطعم .. ما القصة؟

فيديوجراف| ارجعي متخافيش.. نشطاء فيسبوك يبحثون عن شيماء |ما القصة؟

لطيفة: أؤيد هانى شاكر فى قراراته تجاه أغانى المهرجانات | فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ