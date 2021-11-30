محافظ القليوبية يناقش معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة تولي اهتماما بالغا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة بين كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

ولفت إلى أن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل تقديم حياة أفضل لأهالينا بتلك القرى ليضاهي أسلوب حياة المواطنين بها نمط الحياة في المدن وعواصم المحافظات.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد ووفد من مجلس الوزراء وممثلي مؤسسة حياة كريمة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة لبحث زيادة معدلات التنفيذ والانتهاء من المرافق الأساسية بعدد من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وناقش الاجتماع آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة تطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمركز ومدينة شبين القناطر في ٣٦ قرية و ١٤٨ عزبة مستعرضا بشكل تفصيلي نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات وراجع مدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني .



وأوضح الهجان أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري بالقرى المستهدفة مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة الجهات المشاركة بالتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة لتنفيذ أسرع معدلات قياسية وإستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور نظراً لأهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين جودة الحياة وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده الدولة.



واشار محافظ القليوبية إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف تطوير شامل لكل قطاعات المرافق والخدمات بالقرى المدرجة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإقامة مشروعات خدمية وتنموية لأهالينا في القرى.