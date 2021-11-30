وكيل تعليم القليوبية يتابع انتظام العمل بمدارس قليوب

تابع اليوم الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم فى القليوبية مدرسة الشهيد محمد ياسر حسنى الصناعيه بنات بإدارة قليوب التعليمية ، وشَهِدَ وكيل الوزارة طابور الصباح وبرنامج الإذاعة المدرسية.

وأشاد بالمستوى المتميز من الانضباط والالتزام وقدّم التحية للمعلمين والطلاب وإدارة المدرسة وطاقم العمل من القيادات التعليمية حيث أكد سيادته علي أن التعليم الفني يركز على إعداد طالب فني ماهر وفق احتياجات سوق العمل، ويتمتع بالانضباط والولاء والانتماء لوطنه.



وتابع وكيل الوزارة انتظام سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية وانتظام حضور الطلاب بانتظام يوميا كما تفقد الورش والمعامل وأكد على ضرورة اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وعوامل الأمن والسلامة داخل الورش من توفير طفايات الحريق وجرادل الرمال .



ووجه وكيل الوزارة بعض التعليمات لإدارة المدرسة بشأن ضرورة تواجد الماسح الحراري مع مسئول الأمن على باب المدرسة، وكذلك تفعيل الاشراف اليومي للمعلمين والمشرفين بالمدرسة من أجل تحقيق النظام داخل المدرسة أثناء دخول وخروج الطلاب وبين الحصص الدراسية خلال اليوم الدراسي ، وضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد وفق تعليمات وزارة الصحة.



وشدد وكيل الوزارة خلال جولته على ارتداء الكمامات ومنع التزاحم ومراعاة مسافات التباعد بين الطلاب، مع ضرورة إجراء المسح الحرارى لكل طالب قبل الدخول للمدرسة، بالإضافة إلى التأكيد على تخصيص غرف العزل وتشكيل اللجان الصحية.