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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انشؤا

ضبط 3 أشخاص يديرون موقعاً إلكترونياً للرهانات على كرة القدم

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة أسيوط) لقيامهم بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ودعوة الأشخاص راغبى الدخول على ذلك الموقع للرهان على مباريات كرة القدم المصرية والعالمية .

حيث يقومون بتلقى الأموال من المراهنين قبل بدء المباريات ويتم توزيع الأرباح على رابحى الرهان وكذا التحصل على إجمالى مبالغ الخاسرين فى حالة خسارة الرهان وذلك عن طريق المحافظ الإلكترونية وأن عدد المراهنين على ذلك الموقع تجاوز (500) مراهن وجميعهم مقيمين بمحافظة أسيوط.

كما ضُبط بحوزتهم عدد (3) هواتف محمول ، وضبط (إثنين من المشاركين فى المراهنات عن طريق الموقع المشار إليه وإعترفا بأنهما يقومان بتلقى الأرباح فى حالة الفوز عن طريق المحافظ الإلكترونية وخسارة أموالهما فى حالة خسارة الرهان وكذا جميع المشاركين الأخرين فى الموقع المشار إليه ، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين أنها مُحملة بالعديد من مواقع المراهنات العالمية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والعديد من الرسائل والمحادثات بين المتهمين وراغبى المراهنات والتطبيقات الخاصة بالتحويلات المالية ، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أسيوط المحافظ الإلكترونية الأجهزة الامنية الهواتف المحمولة التحويلات المالية

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