5 أشخاص وراء سرقة بطاريات محطة تقوية شبكة المحمول بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مجموعة بطاريات خاصة بمحطة تقوية شبكة الهواتف المحمولة الخاصة بإحدى شركات الإتصالات بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة مينا البصل) بسرقة بعض البطاريات الخاصة بمحطة تقوية شبكة الهواتف المحمولة الخاصة بإحدى شركات الإتصالات كائنة بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإستخدام مركبة "توك توك- بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم وقيامهم ببيع المسروقات لدى عميلهم سيئ النية (مالك محل خردة) "تم ضبطه".. وأرشد عن المسروقات.

وبإستدعاء أحد مسئولى الأمن بشركة الإتصالات المشار إليها، قرر بأن تلك البطاريات خاصة بموقع الشركة وأضاف بعدم قيام الشركة بتحرير ثمة محاضر وإتهم سالفى الذكر بالسرقة.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.