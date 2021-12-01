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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبوظبي تستضيف الدورة الأولى من معرض "أوتو موتو" أكتوبر 2022

صدى البلد

 يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض فعاليات الدورة الأولى من معرض "أوتو موتو" "Auto Moto" لمعدات السيارات والدراجات في شهر أكتوبر من العام 2022، والذي يستقطب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة معدات السيارات والدراجات وأحدث التقنيات المتخصصة في هذا القطاع.

 

جاء هذا الإعلان على هامش فعالية توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة "توب سبيد" المنظمة للمعرض وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" التي وقعها عن الطرفين خليفة يهويل القبيسي الرئيس التنفيذي التجاري في أدنيك وسعيد المرزوقي، رئيس مجلس إدارة شركة " توب سبيد" المنظمة للمعرض بحضور حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة الشركات التابعة لها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركتين.

 

ويأتي انعقاد المعرض العام المقبل، ليسلط الضوء على قطاع معدات السيارات والدراجات، والذي يشهد إقبالاً واسعاً ونمواً ملحوظاً بين مختلف فئات المجتمع والشركات، فضلاً عن تقديمه عدداً من الفعاليات المتخصصة للهواة والمحترفين في مختلف القطاعات المساندة، بالإضافة إلى العروض الحية التي ستقام على هامش فعالياته المختلفة.

وقال خليفة القبيسي الرئيس التنفيذي التجاري في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك": "يندرج توقيع هذه الاتفاقية وفق استراتيجية أدنيك الرامية لدعم إقامة واستضافة الفعاليات المتخصصة في مختلف القطاعات، حيث ستعمل بالتعاون مع مختلف شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على إنجاحها وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي على الصعيدين الإقليمي والدولي".

واضاف: "سيساهم المعرض الجديد في تنويع محفظة الفعاليات التي تستضيفها مراكز الشركة المختلفة، وستقوم فرق العمل في أدنيك بدعم الشركة المنظمة للفعالية للترويج لهذه الفعالية، الأمر الذي سيساهم في تعزيز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب كبريات الشركات العالمية والخبراء والمتخصصين في هذا القطاع".

من جانبه، قال سعيد المرزوقي، رئيس مجلس إدارة شركة "توب سبيد" المنظمة للمعرض، إن تنظيم هذه الفعالية يأتي استجابة للطلب الكبير والمتنامي من قبل الوكالات التجارية والشركات الدولية المتخصصة في هذا القطاع، ويعكس الاهتمام الكبير الذي توليه هذه الشركات للسوق المحلي في إمارة أبوظبي وفي الدولة بشكل عام، وسيتم من خلاله استعراض أحد ما توصلت إليه التقنيات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح المرزوقي أن المعرض سيستقطب أبرز الشركات والعلامات التجارية المحلية والدولية المتخصصة، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات المتقدمة وصولاً لاستضافة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين الذي سيساهمون في إثراء فعاليات المعرض المختلفة بخبراتهم وتجاربهم العملية الفريدة.

وتوقع المرزوقي أن يستقطب المعرض العديد من الزوار والمهتمين بمشاهدة أحدث الابتكارات في عالم معدات السيارات والدراجات، مشيراً إلى أن هذا القطاع يشهد نمواً ملموساً بشكل سنوي ما يجعل منه محطة رئيسية للمهتمين في عالم المعدات وتطوراتها في العاصمة أبوظبي.

أبوظبي مركز أبوظبي الوطني مركز أبوظبي الوطني للمعارض أوتو موتو توب سبيد أدنيك سعيد المرزوقي

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