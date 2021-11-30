عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الأزمة مع أوكرانيا.. أمريكا تتوعد روسيا برد خطير

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

حذر وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، من أن أي عدوان روسي على أوكرانيا سيتطلب ردا خطير.

وأكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللاتفي ادجرز رينكيفيكس على هامش اجتماع لحلف الناتو في لاتفيا أن أي تحركات تصعيدية من جانب روسيا ستكون مصدر قلق كبير للولايات المتحدة ولاتفيا، وأي عدوان جديد ستكون له تداعيات خطرة".

ولم يحدد بلينكن طبيعة الرد الأمريكي المحتمل، مشيرا إلى أنه يريد أولا استشارة" حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي الثلاثاء والأربعاء في لاتفيا.

قفزة قياسية.. فرنسا تسجل 47 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

اشتعال الصراع| مناورات ضخمة للجيش الأوكراني.. ولافروف: تهديد مباشر لأمن روسيا

وتابع : "نحن قلقون جدا بشأن التحركات التي نراها من قبل الفرق الروسية على الحدود الأوكرانية".

من ناحية أخرى شدد أنتوني بلينكن على أن واشنطن تعمل، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات جديدة على النظام البيلاروسي المتهم باستخدام المهاجرين بطريقة وقحة، كأسلحة لزعزعة استقرار الدول الأوروبية المجاورة.

أمريكا واشنطن الناتو روسيا الولايات المتحدة وزير الخارجية الامريكي حلف شمال الأطلسي انتوني بلينكن اخبار امريكا اخبار روسيا أوكرانيا

موضوعات متعلقة

اشتعال الصراع| مناورات ضخمة للجيش الأوكراني.. ولافروف: تهديد مباشر لأمن روسيا

حرب أهلية دامية.. بيان عاجل من إثيوبيا بعد تدهور الأوضاع في البلاد

ليبيا .. تأجيل طعن الدبيبة وإلغاء جلسة سيف الإسلام القذافي

إسبانيا تدق ناقوس الخطر.. تعاون عسكري كبير بين المغرب وإسرائيل |تفاصيل

أسعار النفط تواصل الهبوط.. برنت في أدنى مستوى منذ 3 أشهر

تونس توقف الرحلات الجوية إلى المغرب بسبب "أوميكرون"

بوتين: روسيا لا تسعى للعيش "خلف أسوار قلعة"

العراق: إعطاء جرعة معززة من لقاح كورونا لهذه الفئات

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط: توجيه رئاسي وراء حصول مصر على المركز الأول بتقرير الأمم المتحدة للمرأة

5 كلمات تخفف عن من فقد أحد أبنائه.. تعرف عليها ورددها

مباراة مجنونة.. منتخب العراق يخطف تعادلا قاتلا من عمان في كأس العرب

مقدم برنامج العباقرة:البنك الأهلي ومصر الخير يقدمان نماذج مضيئة في تطوير المدارس

ممارسة الرياضة أبرزها ..6 نصائح تساعدك على إنقاص الوزن خلال الرضاعة الطبيعية

رسميا شاومى تطلق هاتف Redmi Note 11T 5G بمواصفات جبارة وسعر رخيص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

6 قرارات تطبق غدا| الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء لهذه الفئة

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

الحكومة توافق على 11 قرارا.. إقامة جامعتي كفر الشيخ الأهلية والتكنولوجية.. حد أدنى لأسعار الإقامة بالفنادق.. وتخصيص 23 قطعة أرض لتنفيذ مشروع التطوير العمراني

منع المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاول تجاوز السيارات.. سائق متهور يوثق حادث انقلاب سيارته بهاتفه..فيديو

نيللي: السوشيال ميديا خيال علمي تحول لحقيقة

وسط عاصفة تركية مدمرة.. لاجئة سورية تنجب مولودها في عرض البحر|صور

أم أربعة وأربعين.. شاهد امرأة تلد 44 طفلًا من أب واحد

فيديو

فيديو جراف.. تلاسن بين الفنانة بشرى والإعلامية منى عبدالوهاب.. ما القصة

تسعيرة إجبارية وتعطيل الدراسة والعمل.. تفاصيل قرارات السيسي لمواجهة الأوبئة.. فيديو

فيديو جراف| مدرس يثير الذعر بين أولياء الأمور في سوهاج ..ما القصة

فيديو جراف| مهتز نفسيا يصور النساء عاريات داخل دورة مياه مطعم .. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ