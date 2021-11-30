بسبب الأزمة مع أوكرانيا.. أمريكا تتوعد روسيا برد خطير

حذر وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، من أن أي عدوان روسي على أوكرانيا سيتطلب ردا خطير.

وأكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللاتفي ادجرز رينكيفيكس على هامش اجتماع لحلف الناتو في لاتفيا أن أي تحركات تصعيدية من جانب روسيا ستكون مصدر قلق كبير للولايات المتحدة ولاتفيا، وأي عدوان جديد ستكون له تداعيات خطرة".

ولم يحدد بلينكن طبيعة الرد الأمريكي المحتمل، مشيرا إلى أنه يريد أولا استشارة" حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي الثلاثاء والأربعاء في لاتفيا.

وتابع : "نحن قلقون جدا بشأن التحركات التي نراها من قبل الفرق الروسية على الحدود الأوكرانية".

من ناحية أخرى شدد أنتوني بلينكن على أن واشنطن تعمل، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات جديدة على النظام البيلاروسي المتهم باستخدام المهاجرين بطريقة وقحة، كأسلحة لزعزعة استقرار الدول الأوروبية المجاورة.