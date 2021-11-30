بسبب مصوغات ذهبية.. تحقيقات موسعة في إصابة عامل لزوجته وقتل ابنة خالتها بأوسيم

تواصل نيابة أوسيم التحقيق في واقعة قتل عامل لابنة خالة زوجته وإصابة الزوجة في أوسيم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.



تبين من التحقيقات تفاصيل جديدة في الواقعة، حيث اعترف المتهم بارتكابه الواقعة وقال المتهم أمام النيابة، أنه كان يحتاج للنقود، فعلم أن زوجته أخفت مصوغاتها الذهبية عند ابنة خالتها لعدم الوصول للمصوغات، ففي يوم الواقعة، استدرج المتهم ابنة خالة الزوجة، وطالبها بالذهب، فعند رفضهما لإعطائه، اعتدي عليهما بالضرب، حيث سدد طعنة لابنة خالة الزوجة، وأصيبت الزوجة بكدمات متفرقة بالجسد.



وكشفت التحقيقات، أن المتهم طعن ابنه خالة الزوجة عليها بآلة حادة(مطواه)، إثر خلافات زوجية بينه وبين زوجته.



وانتدبت النيابة، الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة.



تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوج ابنة خالة المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية ومالية بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.