قطاع الأعمال: طرح 4 شركات بالبورصة وتسوية أحوال 500 عامل بالحديد والصلب

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه يتم العمل على تطوير محلج قطن الزقازيق ليكون جاهزا للافتتاح آخر عام 2021، لافتا إلى أنه جاري العمل على تطوير محلج الفيوم الخاص بوجه قبلي.



وأضاف هشام توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "يتم العمل على إنشاء 7 محالج جدد، مساحة المحلج الجديد حوالي 10 فدان وانتاجيته مرتين ونصف انتاجية المحلج القديم".

وأردف هشام توفيق: "هناك سلسلة متكاملة لمنظومة الغزل والنسيج بداية من زراعة القطن ثم التجارة ثم تجارة الأقطان والحليج ثم الغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة".

أما عن مصانع الحديد والصلب، قال وزير قطاع الأعمال: "عدد الحالات التي استملت الشيكات وتم تسوية أحوالهم 500 عامل من مصانع الحديد والصلب وهناك أكثر من 5500 عامل سيتم تسوية حالاتهم خلال شهر ونصف أو شهرين".

وتابع: "6 مليون متر أراضي مساحة مصانع الحديد والصلب، ونغير استخداماتها وتطرح في مزادات عامة للحصول على أفضل سعر للأرض ونأمل أن يكون السعر كافي لسداد مديونية تعويضات العاملين المقدرة بحوالي 2.25 مليار جنيه".

أما عن طرح الشركات بالبورصة، قال هشام توفيق: "هناك 4 شركات تم عرضهم في لجنة الطروحات وسيتم طرحهم في البورصة قبل يونية 2022".