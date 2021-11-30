تحقيقات طعن موظف لزوجته بالوراق: يئس من مرضه فهشم عظام طفليه وانتحر

كشفت تحقيقات شمال الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة شروع موظف بقتل زوجته وتدعى "إيمان" بتسديد طعنات لها، والشروع في قتل ابنيه (يوسف ومحمد)، بالتعدي عليهما بضربهما (بشومة) مما أصابهما بكسور في الرأس واليد.



انتقلت النيابة لمسرح الواقعة لمعاينة المكان وتبين قفز الزوج من الشرفة منتحرًا بالوراق، كما طلبت النيابة الاستعلام عن حالة الزوجة والأبناء .



تبين من التحقيقات أن الزوج في الفترة الأخيرة كان مريض، مما دفعه للانتحار بعد محاولة قتل أسرته، بحيث أصيب الزوج بمرض العصب السابع فأثر على فمه، مما جعله في حالة عصبية مستمرة ودائم التعدي على الزوجة والأبناء.



وكشفت معاينة النيابة أن الزوجة أصيبت بطعنات متفرقة بالجسم، حيث سدد لها طعنة نافذة بالبطن وطعنة نافذة بالصدر، وطعنة أعلى الفخذ الأيمن، بالإضافة إلى ضربها على رأسها بالشومة.

وتبين من المعاينة لموقع الحادث أن طفلي المصابة، قام الزوج بضربهم بالشومة على جسدهم وهما طفلين أحداهما يبلغ من العمر (9أعوام والآخر 10)، فأصيب الأثنين بكدمات بالغة في الرأس عبارة عن(3 فتحات) بالإضافة أن أحداهما أصيب بكسر في الذراع الأيمن، وحالتهم الأن مستقرة، بينما الزوجة بعد إجراء العمليات تم نقلها للعناية، وتواصل النيابة العامة بالجيزة التحقيق في الواقعة

تبين من التحقيقات أن الواقعة ارتكبها موظف بشركة بترول وألقى بنفسه قفزا من الطابق الثالث بعد شروعه في قتل زوجته وابنيه، بمنطقة الوراق بالجيزة.



وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهم في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.



كما تبين أن الموظف سدد طعنتين في جسد زوجته، محدثا إصابتها بمنطقة الصدر والبطن، خضعت على إثرها لعملية جراحية.



وأضافت التحقيقات أن الزوجة حالتها الصحية مستقرة، كما أن نجلي السيدة حالتهما الصحية مستقرة، حيث إن إصابتهما عبارة عن كدمات وسحجات بسيطة بالرأس، وتم تقديم الإسعافات الطبية لهما.

كما تواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال الزوجة المصابة "معلمة بمدرسة" اتهمت زوجها بإحداث إصابتها ونجليها (9، 10 سنوات) بسبب خلافات زوجية.



تلقى قسم شرطة الوراق، إشارة من أحد المستشفيات الحكومية باستقباله سيدة وابنيها مصابين بطعنات إثر تعرض زوجها عليهم بالضرب بآلة حادة سكين.



وانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ لتعثر على جثة الزوج أسفل العقار سكنه بعد قفزه من الطابق الثالث.



وبالفحص تبين صحة البلاغ، وإقدام الزوج على الشروع في قتل زوجته وأبنائه لمروره بأزمة نفسية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وبالتوجه إلى منزله وبالفحص تبين إقدامه على الانتحار قفزا من شرفة الشقة محل سكنه ليلقي مصرعه في الحال.