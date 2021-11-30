عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحقيقات طعن موظف لزوجته بالوراق: يئس من مرضه فهشم عظام طفليه وانتحر

صدى البلد

كشفت تحقيقات شمال الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة شروع موظف بقتل زوجته وتدعى "إيمان" بتسديد طعنات لها، والشروع في قتل ابنيه (يوسف ومحمد)، بالتعدي عليهما بضربهما (بشومة) مما أصابهما بكسور في الرأس واليد. 


انتقلت النيابة لمسرح الواقعة لمعاينة المكان وتبين قفز الزوج من الشرفة منتحرًا بالوراق، كما طلبت النيابة الاستعلام عن حالة الزوجة والأبناء .


تبين من التحقيقات أن الزوج في الفترة الأخيرة كان مريض، مما دفعه للانتحار بعد محاولة قتل أسرته، بحيث أصيب الزوج بمرض العصب السابع فأثر على فمه، مما جعله في حالة عصبية مستمرة ودائم التعدي على الزوجة والأبناء.


وكشفت معاينة النيابة أن الزوجة أصيبت بطعنات متفرقة بالجسم، حيث سدد لها طعنة نافذة بالبطن وطعنة نافذة بالصدر، وطعنة أعلى الفخذ الأيمن، بالإضافة إلى ضربها على رأسها بالشومة.
وتبين من المعاينة لموقع الحادث أن طفلي المصابة، قام الزوج بضربهم بالشومة على جسدهم وهما طفلين أحداهما يبلغ من العمر (9أعوام والآخر 10)، فأصيب الأثنين بكدمات بالغة في الرأس عبارة عن(3 فتحات) بالإضافة أن أحداهما أصيب بكسر في الذراع الأيمن، وحالتهم الأن مستقرة، بينما الزوجة بعد إجراء العمليات تم نقلها للعناية، وتواصل النيابة العامة بالجيزة التحقيق في الواقعة
تبين من التحقيقات أن الواقعة ارتكبها موظف بشركة بترول وألقى بنفسه قفزا من الطابق الثالث بعد شروعه في قتل زوجته وابنيه، بمنطقة الوراق بالجيزة. 


وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهم في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.


كما تبين أن الموظف سدد طعنتين في جسد زوجته، محدثا إصابتها بمنطقة الصدر والبطن، خضعت على إثرها لعملية جراحية.


وأضافت التحقيقات أن الزوجة حالتها الصحية مستقرة، كما أن نجلي السيدة حالتهما الصحية مستقرة، حيث إن إصابتهما عبارة عن كدمات وسحجات بسيطة بالرأس، وتم تقديم الإسعافات الطبية لهما.
كما تواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال الزوجة المصابة "معلمة بمدرسة" اتهمت زوجها بإحداث إصابتها ونجليها (9، 10 سنوات) بسبب خلافات زوجية. 


تلقى قسم شرطة الوراق، إشارة من أحد المستشفيات الحكومية باستقباله سيدة وابنيها مصابين بطعنات إثر تعرض زوجها عليهم بالضرب بآلة حادة سكين.


وانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ لتعثر على جثة الزوج أسفل العقار سكنه بعد قفزه من الطابق الثالث.


وبالفحص تبين صحة البلاغ، وإقدام الزوج على الشروع في قتل زوجته وأبنائه لمروره بأزمة نفسية. 
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وبالتوجه إلى منزله وبالفحص تبين إقدامه على الانتحار قفزا من شرفة الشقة محل سكنه ليلقي مصرعه في الحال.

تحقيقات شمال الجيزة الوراق

ترشيحاتنا

لجنة التفتيش الأمني والبيئي تواصل جولتها وتتفقد مطار شرم الشيخ

بعد قرار وقف استيراده.. محلية النواب تفجر مفاجأة حول استبدال التوك توك بالميني فان

بمعرض ايديكس .. أحمد موسى: مصر لا تعرض كافة الصناعات العسكرية التي يقدمها الإنتاج الحربي

الوكالة الأوروبية للأدوية: اللقاحات فعالة ضد متحور أوميكرون

آلية التحقق من حصول المواطن على اللقاح قبل دخول أي مصلحة حكومية.. فيديو

الأزهر: حبس الرجل بسبب الزواج الثاني لا يجوز أخلاقيًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

6 قرارات تطبق غدا| الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء لهذه الفئة

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

آبي أحمد يدمر أي شيء.. قوات إثيوبيا تقصف سد تيكزي

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

أوميكرون يضرب إسرائيل.. رصد 34 إصابة بالمتحور الجديد والشاباك يتدخل

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاءات ثنائية لقادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس

حاول تجاوز السيارات.. سائق متهور يوثق حادث انقلاب سيارته بهاتفه..فيديو

نيللي: السوشيال ميديا خيال علمي تحول لحقيقة

وسط عاصفة تركية مدمرة.. لاجئة سورية تنجب مولودها في عرض البحر|صور

فيديو

رئيس فيفا يفاجئ الجميع ويتحدث باللغة العربية في افتتاح كأس العرب.. فيديو

تزوجت 7 مرات آخرهم ابن صديقتها ويصغرها بـ 15 سنة.. ما حكاية سوسن بدر؟

فيديو جراف.. تلاسن بين الفنانة بشرى والإعلامية منى عبدالوهاب.. ما القصة

تسعيرة إجبارية وتعطيل الدراسة والعمل.. تفاصيل قرارات السيسي لمواجهة الأوبئة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ