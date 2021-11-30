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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا شيحا رفقة يحيى الفخراني في أحدث ظهور: أبي في الفن

صدى البلد

شاركت الفنانة هنا شيحة صورة تجمعها بالفنان يحيى الفخراني في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “مع د/ يحيي الفخراني .. ابي في الفن ..بحبك يا حمادة يا جااااامد 🤍”.
 

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هنا شيحة لوالدها: أشعر بالخصوصية لأني تربيت على فنك

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قالت الفنانة هنا شيحا، إن هناك أدوارا سينمائية أصبحت كبيرة على تمثيلها، لافتة إلى أنها تأخذ وقتا من أجل عمل أى دور فني لأنها تحب الانتقائية وأن يكون كل شيء مظبوط، مؤكدة أن الممثل ليس صاحب قرار.

وأضافت هنا شيحا خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على  قناة "أون إى"، أنها تفكر في إنشاء شركة إنتاج قائلة "بس مش معايا فلوس" هكون صاحبة الفكرة، لافتة إلى أنها حضرت جميع دورات مهرجان الجونة السينمائي، ما عدا الدورة الرابعة فقط بسبب انشغالها في تصوير.

يشار إلى أن النجمة هنا شيحة احتفلت من قبل بيوم الأب العالمى، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث نشرت "هنا" 3 صور مع والدها، الفنان التشكيلى أحمد شيحة، الأولى وهى فى فترة المراهقة، والثانية سيلفى، والثالثة تجمع كل من الشقيقات الأربعة هنا وحلا ورشا ومايا، وعلقت هنا على الصورة قائلة: "عيد أب سعيد.. أبي المذهل.. العمود الفقري والدعم الدائم".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

وقررت محكمة جنح التهرب الضريبى، تغريم الفنانة "هنا شيحة"، بـ375 ألف جنيه فى اتهامها بالتهرب الضريبي من دفع 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، ما يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها.

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