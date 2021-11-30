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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الإنتاج الحربي: منتجات الوزارة تستخدمها القوات المسلحة وهذا دليل على الثقة

صدى البلد

قال محمد بكر المتحدث باسم وزارة الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة تقدم فى جناحها بهذا العام بمعرض "إيديكس 2021" أشياء تعرض لأول مرة. 

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن الجناح المصرى يحتوى على معروضات وزارة الإنتاج الحربى، وجميع المعروضات يستخدمها القوات المسلحة.

ولفت إلى أن منتجات الوزارة تستخدمها رجال القوات المسلحة وهذا الأمر يعنى أن هناك ثقة فى هذا السلاح إنه منذ انتهاء إيديكس 2018 كانت وزارة الإنتاج الحربي تحضر مع كافة الجهات التصنيعية في المجال العسكري لظهور معرض ايديكس 2021، والتي كان مقرر لها أن تقام في عام 2020 ولكن تم تأجيلها لعام 2021 نظرًا لجائحة كورونا.

 

وأضاف محمد بكر، أن التحضير لمعرض إيديكس 2021 كان بداية من انتهاء النسخة الماضية في 2018 والفكرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة معرض للصناعات الدفاعية والعسكرية، والنسخة الأولى ظهرت بشكل قوي جدًا بحضور 376 شركة والعام الحالي هناك حوالي 400 شركة ممثلين لـ 42 دولة .

 

وأوضح محمد بكر، أن النسخة الأولى من المعرض فازت بجائزة دولية في التنظيم وهو ما جعل المعرض المصري ايديكس من أهم 10 معارض دولية عسكرية ودفاعية، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت طفرة في مجال التصنيع العسكري المصري، لافتًا إلى أن العربة المدرعة سيناء 200 كان الظهور الأول لها كمجرد بحث في مصانع الإنتاج الحربي وكان الرئيس يتابعها منذ البداية كبحث، ثم ظهرت كنموذج بدائي في افتتاح مصنع 300 في عام 2020، وحاليًا موجودة تعرض لكل الجهات في ايديكس، وهو واحدة من أحدث ما توصلت إليه العربات المدرعة في العالم، والرشاش المتعدد كان واحد من بحوث وزارة الإنتاج الحربي والتصميم مصري كامل وتنفيذه.

 

وأردف، أن هناك عدد كبير من الأسلحة والذخائر موجودة في الجناح وتعرض لأول مرة، بجانب الرادار الثلاثي في جناح الإنتاج الحربي، وأن وزارة الإنتاج الحربي، تصنع الرشاش متعدد الأغراض EGPMG7. 62X51  mm، كما يعمل الرشاش المتعدد بضغط الغاز، وبه أحكام قفل الأجزاء المتحركة أثناء الضرب، وكذلك الماسورة مبردة بالهواء ومطلية بالكروم من الداخل، وسهل تغيير الماسورة للتبريد، ويتميز الرشاش المتعدد بمواصفات فنية عالية، حيث إن التشغيل أوتوماتيكيا بضغط الغاز، ويتم إحكام القفل بسقوط ذراع إحكام القفل.

 

وأكد، أن معرض ايديكس 2021 يعطي فرصة للدول وبعضها في التعاون المشترك هدفها في الإنتاج الحربي هو التصنيع المشترك مع المصانع المشابهة لمصانع الإنتاج الحربي دوليًا بهدف توطين الصناعات في مصر، موضحًا أن الجناح المصري يضم يضم أكثر من جهة تصنيعية سواء الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع أو القوات المسلحة وإداراتها المختلفة.

 

أيديكس 2021 الانتاج الحربى القوات المسلحة المجال العسكري معرض إيديكس 2021

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