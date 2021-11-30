أبطال البروفيسور على السجادة الحمراء للعرض الخاص بالموسم الأخير

برلين ولشبونة بينهم..

حرص أبطال مسلسل Money Heist المعروف عربيا باسم البروفيسور على حضور العرض الخاص لموسمه الأخير قبل يومين من طرحه على منصة نتفليكس العالمية في مدريد.

تعقد منصة نتفليكس حدثا فنيا لاستضافة نجوم وأبطال مسلسل البروفيسور أو la casa de papel قبل طرحه على المنصة يوم 3 ديسمبر المقبل، ليسدل الستار على أشهر مسلسل جريمة ناجح في تاريخ الدراما العالمية.

وحرص أبطال البروفيسور على التقاط الصور على السجادة الحمراء مع بعضهم البعض وتحية الجمهور الذي حضر لملاقاتهم، وإمضاء ملابس السرقة الخاصة بهم بأنفسهم.

مسلسل La casa de papel

مسلسل La casa de papel تدور أحداثه حول مخطط سرقة وسطو على منشآت حيوية إسبانية، بثت حلقاته على مدار أربعة مواسم، وعُرض لأول مرة في 2 مايو 2017 وطرح موسمه الرابع في 3 أبريل 2020.

عرض الجزء الرابع من المسلسل الناجح على مستوى العالم، الذي يسمى أيضا Money Heist، في أبريل 2020، ونال مشاهدات عالية خاصة لتزامن موعد طرحه مع الإغلاق في معظم دول العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا.

انتهت أحداث الموسم الرابع بمفاجآت عديدة لجمهور La Casa De Papel أبرزها وصول المحققة أليثيا سييرا إلى مقر اختفاء البروفيسور، والمكان الذي يدير منه عملية السرقة التي تدور داخل دار الصك الملكية الإسبانية.

أيضا قتلت واحدة من شخصيات مسلسل La Casa De Papel المحببة لدى الجمهور، وهي نيروبي، لذا لم يتوقع الجمهور مشاهدتها مرة أخرى في أحداث الموسم الأخير.

أحداث La Casa De Papel

كعادتها خدعت نتفليكس جمهورها بتقديم أحداث غير متوقعة، وهو ما حدث في الجزء الأول من الموسم الخامس والأخير، حيث ظهرت نيروبي مرة أخرى في مشاهد قليلة لكنها ما زالت حاضرة ضمن الأحداث.

الجزء الأول من الموسم الخامس لم يركز على الوقت الراهن، والمأزق الذي وضعت فيه العصابة داخل مقر السرقة، بقدر تركيزه على ابتكار أحداث من الماضي واستحضارها لدرجة تشعرك أنك تشاهد مسلسلا منفصلا عن أحداث La Casa De Papel الأصلية.

في الموسم الخامس يكتشف محبو سلسلة La Casa De Papel أن برلين شقيق البروفيسور الذي توفي في نهاية السرقة الأولى، كان له ابن على خلاف معه لكنه قرر مصالحته ليعلمه طرق السرقة باحترافية.

ارتكزت إحدى حلقات الموسم الخامس بنسبة كبيرة على حادث سرقة آخر قام به برلين بمساعدة ابنه وزوجته، ورغم أن هذا الحادث قد يؤثر على ما يحدث في الوقت الراهن إلا أن الجزء الأول لم يتطرق لهذه الصلة.

انتهت أحداث الجزء الأول من الموسم الخامس بشكل صادم بعدما قتلت طوكيو وهي إحدى الشخصيات الرئيسية والمحببة لجمهور La Casa De Papel، وهي أيضا الراوي الرئيسي للأحداث، لذا كانت وفاتها المبكرة علامة استفهام كبيرة.