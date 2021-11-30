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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تشارك في مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية والدمار الشامل

السفير اسامة عبدالخالق
السفير اسامة عبدالخالق

شارك السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، المنعقدة خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2021 بنيويورك.

أشار أسامة عبد الخالق في كلمته خلال الاجتماع إلى التحديات التي تواجه المنظومة الدولية لمنع الانتشار النووي والتي تشكل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فيها حجر الزاوية، واستمرار عدم تنفيذ قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط على الرغم من كونه جزءاً لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مضيفاً أن نجاح أعمال الدورة الثانية من المؤتمر من شأنه الانعكاس إيجابياً بشكل عام على فرص نجاح مؤتمر المراجعة المقبل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأكد أهمية استكمال هذا المسار حتى يحقق هدفه المنشود والمتمثل في إنشاء المنطقة الخالية وفقاً لقرار عام 1995 وخطة عمل مؤتمر المراجعة لعام 2010، على أساس مبادئ التوافق والإرادة الحرة للدول الأعضاء

وأعرب عن التطلع لمشاركة الدول الأعضاء بالمنطقة، والأطراف المتمتعة بصفة مراقب في أعمال المؤتمر، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المرجوة، أخذاً في الاعتبار ما تعانيه المنطقة من غياب تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ​

من جانبه، أوضح السكرتير العام، في كلمته، أن العالم يشهد إنشاء خمس مناطق خالية من الأسلحة النووية تسهم في دعم قضايا نزع السلاح وخفض التوتر بتلك المناطق، مشددا على أهمية إنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط. 

 

وأضاف أن إنشاء هذه المنطقة الخالية سوف يسهم في دعم حفظ الأمن والاستقرار وخفض التوتر ووقف سباق التسلح، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً كافة الدول المدعوة للمشاركة في فعاليات المؤتمر ودعم إنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط.
 

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