حكاية سهرة.. في الذكرى 56 لرحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟

56 عاما مرت على وفاة "شاعر الحب"، أغنياته تركت بصمة حتى الآن يتغنى بها العشاق، ما أن يذكر اسم كامل الشناوي، ترد على الأذهان قصة حبه المحزنة لقيثارة الفن المطربة نجاة الصغيرة، وكان يطلق عليهما "الجميلة والوحش" لضآلة حجمها وضخامة حجمه.



وروى الصحفي مصطفى أمين، في كتابه "شخصيات لا تنسى" تفاصيل هذا الحب قائلا: "عشت مع كامل الشناوي حبه الكبير، وهو الحب الذي أبكاه وأضناه، وحطمه وقتله في آخر الأمر، أعطى كامل لهذه المرأة كل شيء المجد والشهرة والشعر، ولم تعطه شيئا أحبها فخدعته، أخلص لها فخانته، جعلها ملكة فجعلته أضحوكة".

مقال أغضب نجاة

على عكس حالتها الهادئة دائما، تسببت جريدة "أخبار اليوم" في حالة غضب كبيرة للفنانة نجاة، فور رؤيتها مقالا للكاتب الكبير مصطفى أمين بعنوان "من قتل كامل الشناوي؟"، ولقربها من الشاعر الكبير جذبها العنوان لتقرأ المقال كاملا، إلا أن ما ورد به أغضبها بشدةْ وطالبت محاميها حينها برفع دعوى قضائية ضد مصطفى أمين، وأخذت تقرأ له ما كتبه عنها، مؤكدةً أنها لن تتراجع حتى تعاقبه بالحبس وغرامة كبيرة على ما كتبه في حقها وتشويه صورتها والربط بينها وبين موت كامل الشناوي.



تضمن مقال الكاتب الصحفي مصطفى أمين الآتي: «برغم بدانته إلا انه كان سريع التنقل، وخصوصا في حبه وهواه، قلبه مثل برامج السينما التي تتغير كل أسبوع أو كل رواية تعرض على شاشة قلبه هي (تحفة الموسم) وهي (آخر صيحة) وهي (أقوى ما عرض حتى الآن)، فإذا انتهى عرض الفيلم ارتدى نفس الثوب وتحلى بنفس الأوسمة والنياشين».

ويتابع: «في الفترة التي يحب فيها كامل الشناوي يصف المحبوبة بكل الأوصاف الحلوة والنعوت الجديدة، وهكذا ترى أن قلب كامل الشناوي مثل جمهوريات أمريكا الجنوبية، مليئة بالانقلابات والثورات والتغييرات والتبديلات، كان ذوقه في الحب غريبًا، لا يختار إلا ملكات الجمال، كان ضخم الجثة ويصر على أن تكون محبوبته دقيقة صغيرة تكون معه رقم (50) فيكون هو الخمسة المستديرة وتكون هي الصفر الذي على اليمين».

قهر كامل الشناوي

كامل الشناوي

ويضيف أمين: «كان مخلصًا أمينًا في حبه ولا يقع إلا في هوى الغانيات المتقلبات الحائرات الغادرات الخائنات، كانت الفتاة التي تقف وحدها لا تستهويه ولا تلفت نظره، وإنما الذي يجذبه هو الزحام، فهو يحب المرأة التي حولها زحام شديد، فيحاول أن يشق طريقه إليها، ويدفع من أمامه، ويوقف من بجواره، ويلطمه من خلفه، عشت معه الحب الذي أضناه وقتله في آخر الأمر، فقد أعطى لهذه المرأة كل شيء ولم تعطه شيئاً، وقد كتب قصيدة (لا تكذبي) في غرفة مكتبي بشقتي في الزمالكْ وهي قصيدة حقيقية ليس فيها مبالغة أو خيال حتى إن الموسيقار عبدالوهاب سماها (إني ضبطتكما معاً)، وكان كامل الشناوي ينظمها وهو يبكي، وبعد أن نظمها قال إنه يريد أن يقرأ القصيدة على المطربة بالتليفون».

يواصل مصطفى أمين شهادته: «كان تليفوني بسماعتين، أمسك هو سماعة وأمسكت أنا وأحمد رجب سماعة في غرفة أخرى، وتصورنا أن المطربة ما تكاد تسمع القصيدة حتى تشهق وتبكي وتنتحب ويغمى عليها وتستغفر وتعلن توبتها، وبدأ كامل يلقي القصيدة بصوت منتحب خافت، تتخلله العبرات والتنهدات والآهات وكانت المطربة صامتة، وبعد أن انتهى كامل من إلقاء القصيدة قالت المطربة: كويسة قوي تنفع أغنيها، لازم أغنيها، وانتهت المحادثة ورأينا كامل الشناوي أمامنا كأنه جثة بلا حراك».



ويكمل مصطفى أمين سرد شهادته: «كانت تجد متعتها في العبث به، يوما تبتسم ويوما تعبس، ساعة تقبل عليه وساعة تهرب منه، تطلبه في التليفون في الصباح ثم تنكر نفسها في المساء، واستمرت لعنة الحب الفاشل تطارده وتعذبه، ومات الشناوي ومضت السنون وقابلت المطربة التي كان يعشقها وقلت لها: إنني كرهتها طول حياتي منذ قصيدة (لا تكذبي)».

براءة مصطفى أمين

المقال التي قرأتها نجاة للمحامي، كانت صادمة حتى بالنسبة له، فعلى الفور قرر اتخاذ الإجراءات الرسمية برفع دعوى قضائية ضد مصطفى أمين، يطالب فيها بتطبيق قانون العقوبات ويتهمه بسب وقذف «نجاة» بما يستحق عقابه بالحبس 3 سنوات وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه.

مع مرور الوقت وتدخل البعض، دفع ذلك نجاة للموافقة على التنازل شرط أن يعتذر لها مصطفى أمين، الذي أصر بدوره على عدم الاعتذار، وأنه لم يفعل شيئا ومتمسك بكل ما قيل في المقال، بل فشل تدخل الكاتب الصحفي أحمد رجب ومأمون الشناوي والموسيقار محمد عبدالوهاب في الصلح بين الطرفين، وإقناع نجاة بالتصالح وفقاً لما يسرده الكاتب «هاني أبو الخير في كتابه مشاهير وظرفاء القرن العشرين».



محاولات الصلح فشلت والقضية استمرت، حيث شهدت أروقة محكمة جنح آداب قصر النيل تفاصيل القضية، لكن بعد فترة انتهى الجدل بحكم «رفض الدعوى وإلزام نجاة بالمصاريف وبراءة مصطفى أمين».