عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

صدى البلد

يحتفل المصريون بعيد الحب مرتين كل عام، الأولى يوم 14 فبراير، التي توافق عيد الحب العالمي، والثانية في 4 نوفمبر، تحت شعار عيد الحب المصري، الذي ارتبطت مناسبته باسم الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين.

 

ويمر اليوم الإثنين، عيد الحب "الفالنتين" المصري، وهو مناسبة للتعبير عن الحب بين الأشخاص وإظهاره، ورغم أن الاحتفالات بالعيد المصري، بين العاشقين محدودة، مقارنة بـ«الفالنتين»، إلا أنه يظل مناسبة رقيقة تستلزم المعايدة، بين كل أفراد الأسرة، والأصدقاء، والأحبة، لكن ما هي قصة الاحتفال المصري؟ وما علاقة مصطفى أمين به؟

 

txt

ما لكش حجة في عيد الحب.. لو مجبتش هدية لحبيبتك أو مضايقها صالحها بأجمل قصيدتين

txt

تشهد عليا.. محمد الحلو يهدي جمهوره أغنية في عيد الحب المصري

 

مصطفى أمين أيقونة الاحتفال بـ«عيد الحب المصري»

الحب والتسامح والسلام، 3 شعارات كان يرفعها الاحتفال بعيد الحب المصري، لمدشنه الكاتب الصحفي مصطفى أمين، قبل حوالي 47 عاما، وتحديدا عام 1974، بسبب جنازة رجل عجوز يبلغ من العمر حوالي 70 عاما، لم يشيعه سوى 3 أشخاص فقط، وهذا المشهد كان غريبا حينها على المجتمع المصري، خاصة أن الجنازة كانت تشيع في حي السيدة زينب، المعروف بشهامة ناسه، ورغبتهم الطيبة في مساعدة بعضهم البعض، إلا أن المشهد كان قاسيا.

 

txt

جنازة بالسيدة زينب .. تامر أمين يكشف مفاجأة عن عيد الحب المصري

txt

#عيد_الحب يتصدر تويتر.. ومغردون: "ده نص الشعب مطلق والتاني مديون"

 

مقال صحفي أطلق شرارة يوم الحب

لحسن الحظ رأى الراحل مصطفى أمين، هذا المشهد المؤلم بعينيه، وسأل المارة عن سبب خروج هذا الشخص إلى مثواه الأخير، دون مشيعين للجنازة، ليخبروه بأن الرجل كان عجوزا وحيدا، لا يحبه أحد، ولا أقارب له، ومن هنا جاءت فكرة الاحتفال بعيد الحب المصري، لنشر بهجة الحب والتسامح في الشوارع كل عام، مع الحث على ضرورة أن نشعر ببعضنا حتى في أسوأ الظروف، وكي لا تُرى جنازة أخرى بدون مشيعين.

ونشر الكاتب الصحفي الراحل، في 4 نوفمبر عام 1974، مقالا عن سبب اختياره لهذا اليوم، قائلا: «نريد أن نحتفل لأول مرة يوم السبت 4 نوفمبر بعيد الحب، حب الله وحب الوطن وحب الأسرة وحب الجيران وحب الأصدقاء وحب الناس جميعا، هذا الحب سوف يعيد إلينا كل فضائلنا ويبعث كل قيمنا، يوم كانت النخوة طابعنا والمروءة ميزتنا والشهامة صفتنا».

 

txt

في عيد الحب المصري.. اعرف الفرق بيننا ودول العالم في الاحتفال

txt

في عيد الحب المصري .. كيف يكون فرصة للصلح بين الأزواج والأقارب

 

الفارق بين عيد الحب المصري والعالمي

بدأ الاحتفال بعيد الحب المصري عام 1988، على يد مصطفى أمين، أما الاحتفال بعيد الحب العالمي بدأ عندما أُعدم القديس "فالنتين" في 14 فبراير عام 269 بعد الميلاد، الذي تضاربت الأقاويل حول أسباب إعدامه، ويعود الأصل التاريخي لعيد الحب العالمي، لواقعة حدثت في القرن الثالث الميلادي، عندما كانت المسيحية في بداية نشأتها، حينها كان يحكم الإمبراطورية الرومانية الإمبراطور كلايديس الثاني، الذي حرم الزواج على الجنود، حتى لا يشغلهم عن خوض الحروب.

 

لكن القديس "فالنتين" تصدى لهذا الحكم، وكان يتم عقود الزواج سرًا، ولكن سرعان ما افتضح أمره وحكم عليه بالإعدام في 14 فبراير عام 269م، وفي أقوال أخرى إن القديس كان معشوقًا من عدد كبير من النساء، ما تسبب في إعدامه.

 

أماكن الاحتفال

يُحتفل بعيد الحب المصري، في مصر فقط، ويطغى اللون الأحمر على محال الهدايا، أما على الصعيد العالمي ففي 14 فبراير يحتفل الناس في أنحاء العالم بعيد الحب، خاصة في بلدان مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا واليونان.

 

رؤية أمين تتويج الحب الأشمل

كان مصطفى أمين، يبحث دوما عن الحب بمعناه الأوسع والأشمل، الذي لا يقتصر على العشاق فقط، ولا تقتصر إسهاماته في تحويل المعاني الإنسانية السامية إلى مناسبات احتفالية، إذ كانت له بصماته الخاصة في وضع تواريخ أصلية مصرية، مثل الاحتفال بعيد الأم، في 21 مارس من كل عام، إذ حول تاريخ وفاة والدته، إلى عيد لكل أم مصرية، وربط تأثره بجنازة في حي السيدة زينب بـ عيد الحب المصري.

ويحتفل المصريون بيوم الحب، منذ عشرات الأعوام، ويتبادل فيه الناس الرسائل، والورود وعبارات الغزل، وأيضا الصور والكوميكس من مواقع التواصل الاجتماعي.

مصطفى أمين فالنتاين عيد الحب المصري عجوز مكروه 14 فبراير 4 نوفمبر

ترشيحاتنا

قبل لقاء القمة.. مفتي الجمهورية محذرا من التعصب: أمر مذموم دينيًّا ومجتمعيًّا

إبراهيم عيسى: ليه أدخل أجزخانة ألاقي صيدلي قاعد بيقرأ قرآن بدل مرجع أدوية.. فيديو

سقوط جديد لـ أبي أحمد..تيجراي تسيطر على مدينة رئيسية قرب عاصمة إثيوبيا

شرف الناس مش لعبه..ريهام سعيد: شاكوش خاض في عرض أولادي ورفضت تنازله

"أنت أقوى من المخدرات"..القباج: استقبال 140ألف حالة من خلال الخط الساخن للحملة..فيديو

ديلاكروا وسلسلة وصف مصر.. كيف ساهم الفرنسيون في تعريف أمريكا الجنوبية بتاريخ مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

العالم يفقد رئتيه..وكارثة جديدة تتسبب في تحول غابات الأمازون

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

حقيقة مفاوضات الأهلي مع رضا شحاتة لتولي منصب المدرب العام فى جهاز موسيماني

هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

أبرزها الصداع والأملاح .. مخاطر لا تتوقعها لتناول الجبنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فرقة 333.. كيف حررت النمور السوداء الرهائن من قبضة "خُط الفيوم" في 5 دقائق

رجال في حياة شويكار أبرزهم فؤاد المهندس.. ماذا طلب منها الزعيم عبد الناصر؟

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على عقوبة الشغب بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة

فيديوجراف| من أجمل معاني الحب.. شاب يخلع أسنانه ويهديها لـ حبيبته

تحسبا لـ سقوط أديس أبابا.. الإثيوبيون يتكالبون على سحب الأموال وتخزين الغذاء

فيديوجراف| باط مايان السيد يتصدر التريند.. والفنانة لمنتقديها: أنا حرة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ