عيد_الحب يتصدر تويتر.. ومغردون: "ده نص الشعب مطلق والتاني مديون"

يحتفل الشعب المصري في يوم 4 نوفمبر من كل عام بعيد الحب المصري، الذي يحرص فيه كل حبيب على تقديم الهدايا لشريك حياته تعبيرًا عن حبه له وامتنانه لوجوده في حياته.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #عيد_الحب، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.



وجاءت التعليقات كالتالي: "عيد حب ايه اللي تحتفلوا بيه. ‏ده نص الشعب مطلق والنص التاني مديون ومقضيها معلش نستحمل علشان الأولاد ⁧‫#عيد_الحب‬⁩".



‏هو الفلانتين المصري ده بيتجاب فيه هدية كمان؟

‏⁧‫#ع⁦‪يد_الحب‬⁩‬⁩ ⁧‫#الفلانتين‬⁩



‏⁧‫#ع⁦‪يد_الحب‬⁩‬⁩ النهارده الفلانتين المصرى

‏انهارده هتفرحى ولا

هو لسه فى حب