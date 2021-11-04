جنازة بالسيدة زينب .. تامر أمين يكشف مفاجأة عن عيد الحب المصري

قال الإعلامي تامر أمين، إن 4 نوفمبر هو عيد الحب، و المصريون يحتفلون بعيد الحب المصري فى هذا الموعد من كل عام.
وأضاف الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن نجلته الصغيرة تحدثت معه اليوم عن سبب تحديد هذا اليوم بأن يكون عيد الحب المصري، و ما هو الشخص الذى أطلق هذه الفكرة.
ولفت إلى أن عيد الحب المصري فكرة أطلقها الكاتب الكبير على أمين و مصطفى أمين والسبب جنازة بحي السيدة زينب.
وتابع :" كانوا يحضروا جنازة أحد، و الحضور كان قليل، ومن هناك قاموا بكتابة مقال عن الحب، وأطلقوا هذا اليوم بأن يكون عيد الحب".
وأشار إلى أن الهدف من تحديد 4-11 عيد الحب هو نشر السلام و المودة بين المصريين.