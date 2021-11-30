عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج كاس العرب يتصدر تريند تويتر بعد انطلاق البطولة اليوم .. شاهد

صدى البلد

تصدرت بطولة كاس العرب ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد انطلاقها اليوم ، ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “ كاس العرب ” وتصدر قائمة الاكثر تدولا وجاءت التغريدات كالاتى : 

 

انطلق حفل افتتاح بطولة كأس العرب " قطر 2021" وهي البطولة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"

وشهد حفل الافتتاح الاستعانة ببعض الأغاني العربية الشهيرة على رأسها " بنت الجيران" للفنان حسن شاكوش، وبعض الأغاني القديمة لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة.

كما شهد حفل الافتتاح الذي يُقام على أرضية ستاد البيت، فقرة كوميدية، حيث تم الاستعانة بالفنان الراحل سعيد صالح عبر تقنية " الهولوجرام" ، تحت أنظار أمير دولة قطر تميم بن حمد آل الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجياني إنفانتنيو رئيس الفيفا.

وأقيمت حتى الآن مباراتان في بطولة كأس العرب، حيث انتصر منتخب تونس على موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما تعادل منتخب العراق مع الأردن بهدف لمثله.

كأس العرب

ترشيحاتنا

نادر سعد: لن نحتاج لمزيد من الإجراءات خلال الفترة القادمة..فيديو

جعل الإله في نعلها الجنات.. مبروك عطية يوجه رسالة خاصة عن الأم| فيديو

عبد المنعم التراس: مركز قيادة الصواريخ مصري تصميما وتجهيزا

ثقة في الله نجاح.. محمد رمضان: عقيدتي ورفيقة رحلة حياتي

النشرة الدينية.. ما حكم ملامسة الكلب للإنسان والثياب؟.. هل الوديعة في البنك حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء ترد

سيارة طائرة .. رينو تحقق الحلم وتكشف عن السيارة  AIR4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

6 قرارات تطبق غدا| الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء لهذه الفئة

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

سورة تعالج النسيان وتجلب الرزق والتيسير.. احرص على قراءتها وسترى عجب العجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنوا الأهرامات وأقاموا منتجعات تطل على أجمل الشواطئ.. رائد فضاء روسي يتغزل في مصر بصور من الفضاء

أبطال البروفيسور على السجادة الحمراء للعرض الخاص بالموسم الأخير.. صور

آسر ياسين وساويرس.. نجوم الفن والمجتمع يحضرون عرض فيلم أبو صدام

لقاءات ثنائية لقادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس

فيديو

فيديو جراف.. سر خسارة زوجة محمد صلاح وزنها بدون عمليات

6قرارات تطبق غدا بسبب لقاح كورونا.. الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء

بسبب محمد صلاح.. جماهير ليفربول تنقلب على الكرة الذهبية.. فيديو

رئيس فيفا يفاجئ الجميع ويتحدث باللغة العربية في افتتاح كأس العرب.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ