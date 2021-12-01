لازم تحمل معنى .. مروان خوري يكشف عن أحب تترات المسلسلات المصرية بالنسبة له | فيديو

كشف الفنان مروان خوري ، عن مشواره الفني في كتابة وتلحين تترات المسلسلات الدرامية ، وكيفية اختياره للمطرب المناسب لألحانه وكلماته .

وقال الفنان مروان خوري ، خلال لقائه لـ برنامج " صاحبة السعادة" ، مع النجمة " اسعاد يونس " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي ": " الاستثناء عندي دايما كان لـ " اليسا " و " راغب علامة " .

وتابع " خوري " : تترات مصرية معينة كانت هي اللي بتشدني مثل تتر " ليالي الحلمية " و فيلم " أفواه وأرانب" و " عمار يااسكندرية " .

وأوضح " خوري " : دائما بقول أن التتر مش أغنية بس بتتقدم مع المسلسل بل هي أغنية لابد وأن تحمل معنى المسلسل ويمكن تقديمها على المسرح .