وزير الصحة السعودي: نرفع الجاهزية على كافة الأصعدة للتصدي لفيروس "كورونا" وتحوراته

أكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، أن المملكة تتابع بحرص ما يشهده العالم من تطورات في مواجهة فيروس كورونا وتحوراته.



وأوضح الجلاجل، حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، "نرفع الجاهزية على كافة الأصعدة للتصدي لكورونا وتحوراته، راجيا من الجميع الحرص على سلامتهم باستكمال التحصين والالتزام بالإجراءات الاحترازية".



وعلقت المملكة العربية السعودية، الجمعة الماضي، تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا، ونامبيا، وبوتسوانا، وزيمبابواي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني والمغادرة إليها؛ وذلك نتيجة ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا تسمى بـ"أوميكرون".