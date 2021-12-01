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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ارجعي بقى.. نادر حمدي يوجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب

نادر حمدى وشيرين
نادر حمدى وشيرين

حرص الفنان والموزع الموسيقي نادر حمدي، علي دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد انتشار أنباء انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.


وعلق حمدي، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، على إطلاق المطربة أغنية جديدة لها بعنوان كلها غيرانة ومشاركتها في حفل الامارات في دبي قائلا: "ارجعلنا بقى وعلي صوتك بالغنا اللي وحشنا بجد.. أرجوكي زودي انتاجك شوية.. إحنا كلنا وراكي".


يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تستعد لتقديم حفلها في الإمارات العربية المتحدة يوم 10 ديسمبر، حيث نشرت البوستر الدعائي لـ حفلها في الإمارات، وكتبت عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر: موعدنا إن شاء لله في أبو ظبي في مهرجان أم الإمارات.. وحشتوني.


وقد انتشرت خلال الأيام الماضية، أنباء حول طلاق شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب، وبعدها تم تسريب أغنية بعنوان ملكش مكان للفنانة شيرين.

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الفنان نادر حمدي رسالة الفنانة شيرين عبد الوهاب الامارات العربيه المتحده أغنية جديدة كلها غيرانة

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