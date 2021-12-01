شركة هينسي تكشف عن مشروع deep space لأول سيارة خارقة بـ 6 عجلات

سيارة هينسي الخارقة بنظام دفع سداسي

كشفت شركة هينسي للسيارات مفهوما جديدا للسيارات بنظام دفع سداسي وقوة حصانية خارقة تتجاوز الـ 2400 حصان.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، أعلنت شركة هينسي من خلال مدير التنفيذي جون هينسي، أنها تعكف حاليا على تطوير سيارة من فئة سوبر كارز الخارقة بـ 6 عجلات ويحمل المشروع اسم “project deep space” وهي ستعتمد بالكامل على الطاقة الكهربائية.

وأشار "جون" إلى أنه كان يفكر منذ أكثر من 10 سنوات في تقديم سيارة خارقة وبقوة حصانية غير مسبوقة على الإطلاق لتكون المنافس الأول لطراز لوتس إيفيجا وريماك نيفيرا، ومن المتوقع أن تطرح في الأسواق السوبر كار الجديدة في 2026 بسعر 3 ملايين دولار.

ستكون سيارة Project Deep Space من فئة الجراند تورينج السوبر أي الخارقة بكل المواصفات وفي نفس الوقت سيتم تصميمها لتكون ملائمة أيضا للسير في المناطق الحضرية والمدن وليس فقط لحلبات السباق، وبناءً على الخطة الأولية ستبني الشركة 105 وحدات فقط مع بدء سنة 2026، لكن حتى الآن ما زالت هينسي تقوم بتطوير النموذج الأولي، ونشرت صورتين فقط لاسكتشات مبدئية للسيارة المتخلية بإمكانياتها الخارقة.

وقال جون هينسي، المدير التنفيذي لشركة هينسي لتعديل وترقية السيارات لموقع "كار آند درايفر": "كنت أفكر في السيارات الكهربائية منذ بداية عمل تسلا في المجال، ولكن أكثر ما ضايقني في السيارات الكهربائية كان وزنها الزائد، يمكنها التسارع ببراعة كبيرة بينما في المنعطفات والمناورات قواعد الفيزياء تطغى على الأمر وتحكم لصالح سيارات محركات الاحتراق الداخلي"، مشيرًا إلى أن البطاريات تعد ثقيلة جدًا مما يشكل عبء كبير على أداء العام للطرز الكهربائية.

طموح الوصول للسرعة الخارقة ومخرجات الطاقة السوبر هي ما دفعت هينسي لاختراع السيارة ذات الست عجلات " فكرت ماذا لو تمكنا من اختراع شيء جديد ويكفي لركوب 4 أشخاص، فكرنا في الـ 6 عجلات، وبالتالي الحصول على القوة الإضافية اللازمة للتسارع مع تضمين محركين كهربائيين إضافيين مع وجود عجلتين زيادة عن الطبيعي مع ثبات أكثر على الطريق بسبب الـ 6 عجلات بدلا من 4 فقط، إنها سيارة تركز حقًا بشكل أكبر على الفخامة وتجربة قيادة استثنائية ومذهلة لا تنسى بسهولة".