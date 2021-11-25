رسميا.. تسليم أولى نسخ السيارة الأسرع في العالم Hennessey Venom F5

أعلنت شركة هينسي للسيارات عن تسليم أولى النسخ من سيارة Hennessey Venom F5 وذلك بعد طول انتظار منذ أن تم الكشف عنها للمرة الأولى في صيف العام الحالي خلال فعاليات مهرجان بيبل بيتش .

و تعكس السيارة Hennessey Venom F5 الجديدة خلاصة و مجهود طويل من سنوات الخبرة التي اكتسبتها الشركة الأمريكية حديثة النشأة من خلال عملها في مجال تعديل السيارات ورفع كفاءتها بالإضافة لترميم السيارات القديمة و الكلاسيكية.

و تنافس Hennessey Venom F5 الجديدة على لقب أسرع سيارة خارقة في العالم وذلك بفضل سرعتها التي تتخطى سرعة 500 كيلومتر/ساعة، و قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 2.6 ثانية فقط، و من الثبات حتى 200 كيلومتر/ساعة في غضون 4.7 ثانية، ومن الثبات حتى 300 كيلومتر/ثانية في غضون 8.4 ثانية، ويمكنها أن تصل لسرعة 400 في غضون 15.5 بفضل محركها الجبار.

و تأتي سيارة Hennessey Venom F5 موديل 2021 بمحرك V8، بسعة 6600 سي سي مع زوج من شواحن التيربو الكبيرة، يولدان معاً قوة هائلة تصل إلى 1817 حصان، و عزم أقصى للدوران يصل الى 1617 نيوتن/متر، و ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

أطلقت الشركة على المحرك الجديد اسم Fury بمعنى الغضب تعبيراً عن سرعته وشراسته، ومن المتوقع أن تشتعل المنافسة بين سيارة Hennessey Venom F5 وسيارات بوجاتي تشيرون سوبر سبورت وكونيجسيج وزينجر C21

سعر سيارة Hennessey Venom F5

و سيبدأ بــ 2 مليون و 100 ألف دولار، و ستتوفر بــ 24 نسخة فقط .