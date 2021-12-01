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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: نشكر الرئيس على رعايته للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

كلمة وزير الأوقاف
كلمة وزير الأوقاف بمؤتمر تحضيري للمسابقة العالمية للقران

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تكرمه برعاية المسابقة العالمية للقرآن الكريم  .

 

وأضاف جمعة خلال كلمته بالمؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلا: حرصنا على إحضار 40 من أوئل المسابقة العالمية على مدار السنوات الماضية ، وهؤلاء دعوناهم ليكونوا حافز لباقي زملائهم لافتا إلى أننا نعد خطة لإلحاقهم بالمسابقات المقبلة.

 

ونعقد في إجازة نصف العام لجميع الأوائل على مستوى الجمهورية في المسابقات العالمية للتدريب على الفهم المقاصدي لمعاني القرآن الكريم ، كما ندرس الآن وضع برنامج للمراجعة على الحفظ والمداومة عليه لأن الفائز ربما بعد سنوات ودخول الجامعة يترك المراجعة.

 

وأوضح الوزير هذا البرنامج يعتمد على تخصيص مراجع في كل مديرية بالمحافظات معتمد من الأوقاف للمراجعة على ان يتم منحه مكافأة خاصة نظير هذا العمل .

 

وفور الانتهاء من هذه المسابقة سيتم تفعيل البرنامج لافتا إلى أن الوزراة ستتحمل كافة التكاليف الخاصة بالمتسابق الراغب في الالتحاق بأي دورة تنظمها الوزارة بشرط اجتياز الدورة بنجاح  .

 

وكشف جمعة انه سيتم تخصيص 10 الأوائل في المسابقات المختلفة للايفاد للخارج في رمضان .

 

كما تنظم وزارة الأوقاف اليوم مؤتمرًا تحضيريًا للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، التى من المقرر أن تعقد فى الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر، ويتم خلال المؤتمر الذى يرأسه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الكشف عن الجوانب الجديدة للمسابقة.

وكشفت وزارة الأوقاف عن مشاركة 74 متسابقا و12 محكما من داخل وخارج مصر في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، في الفترة من (11 – 15) ديسمبر المقبل.

وكان قد اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى وقت سابق مبلغ مليون جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، فى إطار ريادة مصر فى خدمة القرآن الكريم.

فيما قرر وزير الأوقاف، إطلاق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى، المتوفى عام 1969، أحد أهم العلامات البارزة فى دولة التلاوة المصرية على المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وإكرام حفظته وإحياء دولة التلاوة المصرية.

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