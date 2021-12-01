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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 8406 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية، التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.


وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (8406) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8380) شخص ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (26) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (890) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (226) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالي مضبوطات (1259) أرجيلة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

 

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية .

الداخلية فيروس كورونا اخبار الحوادث قرار غلق المحلات منع تداول الأرجيلة

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