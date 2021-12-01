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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قائد القوات البحرية يتفقد جناح العربية للتصنيع بمعرض EDEX 2021

جناح الهيئة العربية
جناح الهيئة العربية للتصنيع

تفقد اليوم قائد القوات البحرية جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض إيدكس ٢٠٢١، خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض ايدكس ٢٠٢١. 

والتقى قائد القوات البحرية مع  رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، وأشاد بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعة المختلفة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

لـ عمرة محركات الطائرات.. مذكرة تفاهم بين العربية للتصنيع ومصر للطيران

 

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية وتحقيق التكامل لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، لزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين العربية للتصنيع والشركة القابضة لمصر للطيران، في إطار فعاليات اليوم الثالث لمعرض “إيديكس ٢٠٢١”.

في سياق هذا التعاون، أعرب "التراس" عن اعتزازه بالتعاون مع الشركة القابضة لمصر للطيران، مشيدا بتاريخها الوطني العريق في مجال خدمات الطيران والنقل الجوي، وبما لديها من إمكانيات متخصصة متنوعة، ومنها مركز عمرة المحركات، والكوادر الفنية المدربة من المهندسين والفنيين.  

وأوضح "التراس" أنه تم الاتفاق مع شركة مصر للطيران على تحقيق التكامل بين  مركز عمرة المحركات لدى الطرفين، لتوطين هذه التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي وفقا لمعايير الجودة العالمية، بدلا من إرسال المحركات وملحقاتها للخارج لإجراء العمرة والصيانة، مشيرا إلى تعزيز قدراتنا التصنيعية من خلال تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة.

وقال إن التعاون يمتد إلى مجالات أخرى ومنها الطاقة المتجددة كمحطات الطاقة الشمسية، وتكنولوجيات المياه مثل محطات معالجة مياه الصرف وتنقية المياه وتحلية المياه بسعات مختلفة، والأجهزة والمعدات المطلوبة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأجهزة الكهربائية ومساعدات التدريب وغيرها من المنتجات التي تتميز بها الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بالتكامل مع الشركة القابضة لمصر للطيران.  

وخلال توقيعه مذكرة التفاهم، أكد الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مثمناً دورها كظهير صناعي متميز  للدولة في  تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، لافتا إلى خبراتها التكنولوجية والبشرية التي تمكنها من  إنجاز جميع مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى  مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.

كما أشاد "أبو العينين" بالقدرات التصنيعية بوحدات العربية للتصنيع، والتي تم تحديثها وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن شركة مصر للطيران لديها اشتراطات صارمة للجودة وهي ما تتحقق بالهيئة العربية للتصنيع.

الهيئة العربية للتصنيع معرض آيدكس قائد القوات البحرية تطوير التكنولوجيا توطين التكنولوجيا مجالات الصناعة الثورة الصناعية الرابعة

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