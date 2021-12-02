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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

أسماء .. قصة مثيرة لـ فتاة زجاجية تحدّت إعاقتها |فيديو جراف

أسماء
أسماء

أسماء إبراهيم عبد العال 20 عامًا ولكن على الرغم من كبر سنها لم يتجاوز طولها الـ 50سم ووزنها 13 كيلوجراماً والتي تعاني من عيب خلقي هشاشة بالعظام منذ ولادتها والذي يتسبب في تعرضها للكسر بشكل مستمر، وأطلق عليها الفتاة الزجاجية بسبب كثرة تعرضها للكسور ومع كل ذلك كان الإصرار والعزيمة دافعا لديها حتى أن التحقت بفصل محو أمية لتتعلم القراءة والكتابة وتتحدى الإعاقة والظروف الصحية التي تصاحبها منذ مولدها .

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قالت أسماء إبراهيم صاحبة العشرين عاما ظروفي الصحية منعتني من أن أكون مثل أي فتاة في سني لا أعتمد على نفسي يقوم أبي وأمي بكل شيء لخدمتي ولم يجدوا لي أي علاج في المستشفيات وبسبب الضيق النفسي قررت أن أتعلم القراءة والكتابة من خلال الذهاب إلى فصل لمحو الأمية بالقرية كان أبي يحملني في الصباح ويذهب بي إلى الفصل وبعد انتهاء اليوم اتصل على أبي يأتي يحملني من الفصل إلى المنزل 4 أشهر على هذا الحال ومكنتش اعرف امسك القلم وعلمتني الأستاذة فتحية مدرسة الفصل امسك القلم حتى تعلمت القراءة والكتابة تعلمت كتابة اسمي وأسماء أخوتي وتعلمت كيف استخدم التليفون والانترنت وعملت صفحة فيس بوك خاصة بي وواتس اب وبعد أن تعلمت ابي اشترى لي تليفون وكنت بتصل بالستات اللي معايا في الفصل اجمعهم لحضور الحصة.

وأضافت أسماء قائلة : أمنيتي أن أفتح مشروعا صغيرا وأساعد أبي لأنه عامل باليومية ولا يوجد له دخل يكفي احتياجاتي أنا وإخوتي .

وقالت والدة " أسماء " : ان ابنتي منذ ولادتها وهي تعاني من هشاشة عظام بشكل شديد قمنا بالذهاب بها إلى الأطباء والمستشفيات ولكن الكل اجمع انه ليس لها علاج لا تستطيع الجلوس أو المشي نائمة على الأرض بشكل مستمر وعندما تشعر بالضيق تطلب مني أو من والدها أن نحملها من الأرض ولا تتحمل أي شيء كنت احملها وتعرضت للكسر وعندما ذهبت بها إلى المستشفى قاموا بعمل محضر إهمال لي لم يكن يعلموا وقتها إنها تعاني من هشاشة عظام وتتعرض للكسور بشكل مستمر ومن وقتها والدها من يقوم بحملها حتى لا تتعرض للكسور وعندما يخرج زوجي للعمل أقوم أنا بخدمتها لان زوجي على الله يعمل باليومية يوم يعمل وأسبوع بدون عمل .

اتكسرت 1000 مرة

وأشار إبراهيم عبد العال والد " أسماء " قائلا : خلال العشرين سنة تعرضت ابنتي للكسر أكثر من 1000 مرة بسبب هشاشة العظام وذهبنا الى الأطباء بها ولكن دون أي جدوى وكل ما نذهب إلى طبيب يقول لنا دي خلقة ربنا احمده عليها وعندما طلبت ان تذهب حتى تتعلم كنت بشيلها على كتفي واذهب بها إلى الفصل وأخر اليوم تتصل علي أذهب وأعود بها إلى المنزل 4 أشهر حتى استطاعت أن تمسك بالقلم وتكتب اسمها وأسماء إخوتها .

وأوضح والد " أسماء " : أنا عامل باليومية في الزراعة ولكن بعد أن ضعف نظري وأجريت عمليتين في عيني أصبح العمل مرهق لي ولا يوجد لدي دخل غير 300 جنيه معاش بغير بهم أنابيب البوتاجاز ولو جبت نص كيلو لحمه المعاش بيخلص وفي أيام بتطلب مني " أسماء " لحمة أو سمك اشعر بالعجز لأنه مش معايا فلوس اشتري اطلب منها أن تنتظر حتى اقبض المعاش.

ووزنها 13 كيلوجرام أسماء إبراهيم إبراهيم عبد العال عامل باليومية محو امية

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