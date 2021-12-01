لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض "إيديكس 2021 "

عقد قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة العسكريين وممثلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات التسليح.

حيث التقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية بكلاً من العميد الركن طاهر على محمد رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الجيبوتية، والعقيد ركن وعيسى عمر بقرى قائد قوات حرس السواحل الجيبوتية، واللواء بحرى محمد يوسف العسم قائد القوات البحرية البحرينية، و "اريك بيرانجر" الرئيس التنفيذى لشركة MBDA، واللواء ركن محجوب بشر أحمد رحمة قائد القوات البحرية السودانية، واللواء ركن عبد الله السليطى قائد القوات البحرية القطرية، و "جوزيف جوردو" رئيس مجلس إدارة شركة فينكانتيرى الإيطالية.

كما التقى الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية بالفريق ركن طيار سالم النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، واللواء ركن طيار غانم عبد الهادى نائب قائد القوات الجوية القطرية، و "اناليز دانلو" المدير التنفيذى للمبيعات لشركة داسوا الفرنسية، و "اليكساندر زيجلر" نائب رئيس مجلس إدارة العلاقات الخارجية بمجموعة شركات سفران الفرنسية، و "إيريك بيرانجير" الرئيس التنفيذى لشركة MBDA، و "ريكى لمستر" نائب الرئيس للتسويق الدولى بشركة بوينج، و "سيزار كاشيا" نائب رئيس شركة ليوناردو هليكوبتر لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط.

فيما التقى الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى ب "باسكال سوريس" الرئيس التنفيذى لشركة THALES الفرنسية، والفريق عبد الخير ناصر درجام قائد قوات الدفاع الجوى السودانى، و "ستيفين كيلى" المدير الإقليمى لشركة BAE للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و "أريك بيرانجير" الرئيس التنفيذى لشركة MBDA الفرنسية، والعميد الركن طاهر على محمد رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الجيبوتية.



كما التقى اللواء أركان حرب محمد عدلى مدير إدارة الأسلحة والذخيرة ب "جاهد مرات بيجوفيتش" الرئيس التنفيذى لشركة إيجمان البوسنية، فيما التقى اللواء أركان حرب بكر محمد البيومى مدير إدارة الإشارة ب "مارك دارمون" الرئيس التنفيذى لشركة THALES الفرنسية.

وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات التى تدعم تعزيز علاقات التعاون فى المجالات العسكرية المختلفة، كذلك إبرام عدد من التعاقدات المشتركة وتوقيع مذكرات التفاهم فى مختلف مجالات التسليح.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وعلى هامش فعاليات اليوم الثانى للمعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2021.

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