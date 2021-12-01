بعد افتتاحه أمس.. ننشر جدول فعاليات معرض مدينتي الأول للكتاب

افتتح الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، معرض مدينتي للكتاب في دورته الأولى، مساء أمس الثلاثاء 30 نوفمبر، الذي يستمر حتى 10 ديسمبر المقبل بالحديقة المركزية «سنترال بارك» بمدينتي، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع شركة نيو دايمنشنز ومشاركة اتحاد الناشرين المصريين وبدعم من مجموعة طلعت مصطفى.

وقال الدكتو هيثم الحاج إن المعرض يعد الأول من نوعه في المدن الجديدة ويأتى ضمن خطط التوسع فى إقامة معارض الكتاب بمختلف ربوع مصر، ومن ضمنها الأماكن المفتوحة والمساحات الخضراء وذلك للتشجيع على القراءة ونشر المعرفة.

وأضاف أنه خطوة فى مسار إثراء المشهد الثقافي وترسيخ الهوية المصرية في الجمهورية الجديدة ، متابعاً أنه يشهد مشاركة مجموعة من دور النشر الحكومية والخاصة والدولية . وأوضح أن فعاليات معرض مدينتي للكتاب تضم أنشطة فنية وثقافية يومية بمشاركة الهيئات المختلفة لوزارة الثقافة المصرية.



برنامج ثقافي



ويأتي المعرض تحت شعار «القراءة كالماء والهواء»، ويستقبل الجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا، والدخول مجاني للجمهور سواء من داخل مدينتي أو من خارجها، وبها عدة أماكن مجانية لوقوف السيارات.



ويصاحب المعرض برنامج ثقافي وفني متنوع ما بين الندوات الثقافية والعروض الفنية ونشاط الطفل .ويبدأ النشاط الثقافي والفنى يوميا من الرابعة والنصف حتى التاسعة والنصف مساء، حيث تعقد يوم الأربعاء 1 ديسمبر ندوة بعنوان "الشخصية المصرية –ثبات يتحدى المتغيرات" ويشارك فيها الدكتورة علياء عبد الرؤوف، والدكتورة هدى زكريا ويديرها أحمد ناجي قمحة.



ويوم الخميس 2 ديسمبر يلتقى جمهور المعرض مع الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس في حوار مفتوح يديره الإعلامي خالد منصور.

أما يوم الجمعة 3 ديسمبر فيلتقى جمهور المعرض مع الدكتور وسيم السيسى الباحث في تاريخ مصر القديمة. وفي يوم السبت 4 ديسمبر سيتم عقد حوار مفتوح مع اللواء محمد عبد الخالق قشقوش، ويعقبه حفل توقيع كتابه "حرب أكتوبر 1973 بين الحقائق والأكاذيب" ويديره محمد نبيل.

وفي يوم الاثنين 6 ديسمبر يعقد حوار مفتوح مع المستشار أمير رمز ويعقبه حفل توقيع كتابه "أعداء مصر الخمسة" ويديره خالد منتصر.

ويوم الثلاثاء 7 ديسمبر تعقد ندوة بعنوان بناء الوعي في الجمهورية الجديدة يشارك فيها د. عمرو سليمان -أحمد تركي- عبد الرحيم كمال.

ويوم الأربعاء 8 ديسمبر حوار مفتوح مع الإعلامي الدكتور محمد الباز حول موسوعة "المضللون .. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان" وتدير الحوار الإعلامية منة الشرقاوي.

أما يوم الخميس 9 ديسمبر تعقد أمسية شعرية لشعري العامية أمين حداد ، وبهاء جاهين. ويختتم النشاط الثقافي في يوم الجمعة 10 ديسمبر بحوار مفتوح مع المهندس الدكتور زياد عبد التواب حول الميتافيرس.. العالم الجديد ويديره محمد أحمد مرسي.