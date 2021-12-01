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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: الإمارات في يومها الوطني الخمسين نموذج رائد إقليميًا وعالميًا

صدى البلد

بعث عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، برقية تهنئة باسمه ونيابة عن أعضاء البرلمان العربي قدم فيها خالص التهاني وعظيم التبريكات لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بمناسبة احتفالاتها بالعيد الوطني الخمسين، وما تحمله هذه الذكرى المجيدة من دروس وعبر تدعو للفخر والاعتزاز، أسس من خلالها حكام الإمارات أول تجربة اتحادية ناجحة في العالم العربي، وشكل الاتحاد انطلاقة النهضة الحقيقية لدولة الإمارات العربية في مختلف المجالات بفضل الجهود المخلصة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بالتعاون مع إخوانه حكام الإمارات، وكللت مساعيهم بالنجاح بإعلان الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971م.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تقدير البرلمان لما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم ملموس في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، مشيدا بمسيرة العطاء التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار العقود الخمسة الماضية، لتأخذ مكانتها المرموقة عربياً وإقليمياً ودولياً، حتى صارت نموذجاً يُحتذى به في الريادة والإبداع، ومنارة التنمية والاعتدال على مستوى العالم، وهو ما انعكس في إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) باعتماد اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة يوماً عالمياً للمستقبل.

وأشاد العسومي بدور دولة الإمارات العربية المتحدة الكبير في دعم العمل العربي المشترك وبما يحقق مصالح الشعب الإماراتي العزيز والشعب العربي الكريم، متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها العزيز التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.
 

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