برلماني : تنظيم معرض إيديكس 2021 يؤكد قوة مصر واستقرارها الأمني

قال النائب محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب، إن حرص مصر على تنظيم الكثير من الفعاليات العسكرية والسياسية والاقتصادية والمنتديات والحضور الإقليمي والدولي فيها، يؤكد استعادة مصر ريادتها على يد الرئيس السيسي، مشيرا الي الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها تنظيم المعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021"، في نسخته الثانية بحضور الرئيس السيسي.

وأضاف نشأت في بيان له اليوم، أن تنظيم معرض إيديكس 2021 يؤكد على قوة الدولة المصرية واستقرار أوضاعها الأمنية، وكذلك نجاح النسخة الأولى من المعرض قبل ثلاث سنوات.

وأفاد عضو مجلس النواب، أن توافد نحو 42 دولة و400 شركة عسكرية عالمية إلى أرض معرض إيديكس 2021 يؤكد على الثقة التامة في الدور الذي تقوم به القاهرة، ورواج المعروضات بمعرض إيديكس 2021، الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية، لافتًا إلى أنه أصبح مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم أجمع، وتجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة في الدفاع والتسليح.

وأردف نائب المنيا، أن معرض إيديكس 2021 فرصة لتبادل الخبرات في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية واستعراض أحدث التقنيات في هذا المجال، كما يكشف عن تفوق مصر في الكثير من الصناعات العسكرية والدفاعية وتقديمها خلال المعرض، مشددا بأن إيديكس 2021 ينطلق من قوة مصر ونفوذها الإقليمي والدولي وسمعة قواتها المسلحة عالميًا.