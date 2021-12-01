بـ 8 ملايين جنيه.. طرد بمطار القاهرة يسقط عصابة جلب مخدر الايس للبلاد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والجهات المعنية من ضبط “طرد بريدى” قادم من إحدى الدول والمرسل إلى (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة) ، وتبين احتواء الطرد المشار إليه على (ملابس وأحذية وأكياس لمأكولات وعثر بداخلها على "كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 4٫200 كيلو جرام ).



وبإستكمال التحريات أمكن تحديد عناصر التشكيل العصابى القائم على جلب وتهريب تلك المواد المخدرة وتبين أنه مكون من (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة) ، حيث يقوم التشكيل العصابى بجلب تلك الطرود من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة وحالياً متواجد بالدولة المشار إليها) وبمجرد وصول الطرود يتولى إثنين من عناصر التشكيل إستلامها من محطة توزيع الطرود كمندوبى تسليم لتوصيلها ، ولكنهما يقومان بتسليمها إلى المتهم الثالث عقب إمضائهما على استلام الطرود نظير مبالغ مالية متفق عليها ، وعقب ذلك يقوم أحد عناصر التشكيل العصابى بإخراج المواد المخدرة من الطرود وترويجها على عملائهم داخل البلاد.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل العصابى ، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أكدوا صحتها ، كما عثر بحوزتهم على (مبلغ مالى - ميزان حساس).



تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (8٫400٫000 جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.