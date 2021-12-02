عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-12-2021

صدى البلد

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الخميس 2-12-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى15.650715.7770
يورو17.716617.8659
جنيــه إسترليـنى20.848321.0229
دولار كنـدى12.283712.3868
كرون دانمركى2.38242.4025
كرون نرويجى1.73101.7453
كرون ســويدى1.73361.7479
فرنك سويسرى17.000617.1452
100 ين يابانى13.800113.9152
ريـــال سعـــودى4.17164.2055
دينــار كويتى51.662852.2141
درهم اماراتى4.26044.2958
دولار اســـترالى11.191811.2853
دينــار البحــرين41.511641.8522
ريـــال عمـــانى40.651241.0860
ريـــال قطــــرى4.26784.3034
دينـار اردنـى22.043322.2839
يوان صينى2.45692.4771

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اسعار العملات الاجنبية والعربية دولار أمريكي جنيه إسترليني ريال سعودي دينار كويتي درهم إماراتى

ترشيحاتنا

المصورين اتحبسوا.. زوج فاطمة عيد يكشف كواليس كليبها اضحك وسيبها على الله

محمد عبدالواحد: تمنيت انتقال هذا الثلاثي للزمالك.. وانتقال شريف للأهلي لتباطؤ الزمالك

شيفروليه كورفيت C2 تعود للحياة بمحرك من لامبورجيني

صلاة غفران الذنوب .. أحكامها وعدد ركعاتها وماذا يقرأ فيها

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-12-2021

هل يحاسبني الله على عشقي لممثل وأنا متزوجة؟.. مبروك عطية يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

بعد أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب .. أول رد من نقابة الموسيقيين

الأرصاد: مرتفع جوي قادم من أوروبا سبب انخفاض درجات الحرارة الأسبوع الجاري

انخفاض درجات الحرارة..الأرصاد تحذر :مصر تشهد طقساً بارداً بداية من مساء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشر صورها قبل وبعد.. مدرب شهير في أزمة بسبب زوجة محمد صلاح

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

قذائف أعماق وأول مدرعة مصرية 100 %| منظومات تسليحية تعرض وزارة الإنتاج الحربي لأول مرة.. فيديو وصور

فيديو

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

الـ14 بدولار .. الليرة التركية تنهار إلى مستوى قياسي جديد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ