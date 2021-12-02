أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-12-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الخميس 2-12-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|15.6507
|15.7770
|يورو
|17.7166
|17.8659
|جنيــه إسترليـنى
|20.8483
|21.0229
|دولار كنـدى
|12.2837
|12.3868
|كرون دانمركى
|2.3824
|2.4025
|كرون نرويجى
|1.7310
|1.7453
|كرون ســويدى
|1.7336
|1.7479
|فرنك سويسرى
|17.0006
|17.1452
|100 ين يابانى
|13.8001
|13.9152
|ريـــال سعـــودى
|4.1716
|4.2055
|دينــار كويتى
|51.6628
|52.2141
|درهم اماراتى
|4.2604
|4.2958
|دولار اســـترالى
|11.1918
|11.2853
|دينــار البحــرين
|41.5116
|41.8522
|ريـــال عمـــانى
|40.6512
|41.0860
|ريـــال قطــــرى
|4.2678
|4.3034
|دينـار اردنـى
|22.0433
|22.2839
|يوان صينى
|2.4569
|2.4771