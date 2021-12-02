أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-12-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الخميس 2-12-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

العملة شراء بيع دولار أمريكى 15.6507 15.7770 يورو 17.7166 17.8659 جنيــه إسترليـنى 20.8483 21.0229 دولار كنـدى 12.2837 12.3868 كرون دانمركى 2.3824 2.4025 كرون نرويجى 1.7310 1.7453 كرون ســويدى 1.7336 1.7479 فرنك سويسرى 17.0006 17.1452 100 ين يابانى 13.8001 13.9152 ريـــال سعـــودى 4.1716 4.2055 دينــار كويتى 51.6628 52.2141 درهم اماراتى 4.2604 4.2958 دولار اســـترالى 11.1918 11.2853 دينــار البحــرين 41.5116 41.8522 ريـــال عمـــانى 40.6512 41.0860 ريـــال قطــــرى 4.2678 4.3034 دينـار اردنـى 22.0433 22.2839 يوان صينى 2.4569 2.4771