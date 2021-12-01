ينعقد بالقاهرة 8 و9 ديسمبر.. مصر تستضيف المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو

تحت رعاية الرئيس السيسي..

تستضيف جمهورية مصر العربية الدورة 14 للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو )، وذلك يومي 8 و9 ديسمبر 2021، بمشاركة وفود 49 دولة من الدول الـ51 الأعضاء في الإيسيسكو. كما تستضيف مصر في السادس من الشهر نفسه الدورة 42 لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة.

وتسعى الإيسيسكو، في إطار رؤيتها الجديدة، إلى أن يكون المؤتمر العام للمنظمة في دورته الـ14 مختلفا تماما عن الدورات السابقة، وكفيلا بمخرجات يتم تطبيقها على أرض الواقع.

يذكر أن المؤتمر العام للإيسيسكو، هو أعلى سلطة تشريعية للمنظمة، إذ يتشكل من الوزراء، رؤساء اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، الذين تعينهم الدول الأعضاء، ومهمته وضع السياسات العامة للإيسيسكو والإشراف على عملها، وينعقد كل أربع سنوات، فيما يتكون المجلس التنفيذي للإيسيسكو من الأمناء العامين للجان الوطنية في الدول الأعضاء، ويقوم خلال اجتماعاته السنوية بدراسة واعتماد التقارير ومشاريع خطط عمل المنظمة، وموازناتها، ورفعها إلى المؤتمر العام للمصادقة عليها.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر العام للإيسيسكو في دورته الـ14 بالقاهرة حفل افتتاح، بالتزامن مع انعقاد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعقبه جلسة افتتاحية للمؤتمر العام للإيسيسكو، ثم جلسة إجرائية يتم خلالها فحص وثائق الاعتماد ومشروع جدول المؤتمر والبرنامج الزمني، وتشكيل مكتب المؤتمر.

وتدور جلسة العمل الأولى حول إنجازات الإيسيسكو وتقرير أنشطة المنظمة للأعوام 2019-2021، ورؤية المنظمة المعدلة، وتتخلل هذه الجلسة، وكل جلسات العمل، كلمات لعدد من رؤساء الوفود، لاستعراض ما تقوم به الدول الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة، فيما تتناول جلسة العمل الثانية التحديات التربوية، ويحاضر فيها كايلاش ساتيرثي، مؤسس مؤسسة كايلاش للأطفال، الحائز على جائزة السلام لعام 2014.

وتحلق جلسة العمل الثالثة، التي تنعقد في اليوم الثاني من أيام المؤتمر، في آفاق علوم الفضاء ودورها في التنمية المستدامة، وتحاضر فيها كاترين تورنتو، رئيسة مؤسسة الفضاء الأمريكية، ثم جلسة عامة، يعقبها جلسة عمل ختامية، يتم خلالها اعتماد أعضاء المجلس التنفيذي للإيسيسكو، والإعلان عن مكان وزمان انعقاد الدورة الـ15 للمؤتمر العام للإيسيسكو، واعتماد قرارات المؤتمر.

خطط المنظمة

وبالتزامن مع انعقاد جلسات المؤتمر العام للإيسيسكو، سيتم عقد عدد من اللجان النوعية، منها لجنة الاستراتيجيات وخطط العمل، ولجنة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، لعرض تقارير وخطط المنظمة ومناقشتها مع أعضاء الوفود المشاركين في المؤتمر.

من ناحية أخرى تنطلق أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو، في 6 من ديسمبر 2021، وسيتم خلالها عرض تقارير أنشطة الإيسيسكو لعام 2021، والتقارير المالية للمنظمة لعام 2020، ومشروع التوجهات الاستراتيجية للإيسيسكو في أفق 2025، ومشروع خطة العمل والموازنة لعامي 2022-2023، وعدد من الوثائق والمقترحات الإدارية والقانونية.