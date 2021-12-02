إيديكس 2021 |نقلة نوعية بالصناعات العسكرية ورسالة أمن واستقرار

تحضن مصر هذه الأيام حدثا فريدا يقام على أرضها للعام الثاني على التوالي، هو النسخة الثانية من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021».

يقام المعرض الذي انطلق الاثنين ويختتم فعالياته الخميس، بمشاركة 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لنحو 42 دولة، بحضور أمني رفيع المستوى.

ويترأس الوفود الأجنبية المشاركة في «إيديكس 2021» شخصيات عسكرية رفيعة المستوى، سواء وزراء دفاع، إنتاج حربي، وقادة عسكريين.

«إيديكس 2021» نقلة نوعية

ويشكل معرض «إيديكس 2021» نقلة نوعية على صعيد الصناعات العسكرية، ويعرض أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا التسليح في كل دول العالم، حيث حرصت العديد من الشركات العالمية على المشاركة في المعرض في نسخته الجارية، بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الماضي.

ويأتي المعرض ليفتح آفاقا جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال الصناعات العسكرية، حيث أصبح معرض «إيدكس» مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم.

وشهدت الأيام الثلاثة الأولى من المعرض طرح سلاح مصري جديد بمشاركة وزارة الدفاع، وزارة الإنتاج الحربي، الهيئة العربية للتصنيع، الشركة العربية العالمية للبصريات، الترسانة البحرية المصرية، جهاز الصناعات والخدمات البحرية، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات.

«إيديكس 2021» مصر آمنة

وحول المعرض وأهميته وما يمثله من نقلة نوعية على صعيد الصناعات العسكرية وأهم ما يتضمنه مما توصلت إليه تكنولوجيا التسليح في كل دول العالم، والرسائل التي يحملها، قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان بالقوات المسلحة، إن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، يحمل رسالة إلى العالم كله مفادها بأن مصر آمنة ومستقرة والدليل على ذلك مشاركة 400 شركة من 45 دولة من كافة أنحاء العالم بالمعرض.

وأضاف الشهاوي، في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن هناك أكثر من 30 ألف زائر يقومون بزيارة منتجات ومنظومات التسليح العالمية المعروضة، بالإضافة إلي وجود وفود عسكرية من 61 دولة منهم: وزراء دفاع وإنتاج حربي ورؤساء أركان حرب القوات المسلحة للدول المشاركة والدول التي أتت للإطلاع على أحدث المنظومات.

ولفت النسخة الأولى من المعرض التي تم تنظيمها في 2018 ولدت عملاقة، ونجاحها كان مقدمة لنجاح النسخة الثانية، التي زاد بها عدد الشركات العالمية المشاركة والوفود العسكرية والزائرين الذين تكون لديهم انطباع كبير عن تميز وتفرد المعرض من خلال النسخة الأولى.

صناعات المصرية داخل إيديكس

وأشار إلى أن مصر تبحث من خلال «إيديكس 2021»، عن التميز والريادة في المنطقة والعالم، والدولة المصرية أصبح لها دور كبير في إدارة الملفات على المستويين الإقليمي والدولي، وهناك رسالة للشباب المصري الذي يجب أن يدرك مدى الجهود التي تبذلها الدولة في كل المجالات العسكرية والمدنية وتحقيق التنمية الشاملة على مستوى كافة القطاعات".

ولفت: «إيديكس 2021» يعرض لأول مرة أسلحة مصرية جديدة منها الطائرات بدون طيار «نوت»، التي سميت بهذا الاسم تيمنا بإله السماء عند المصريين القدماء ويدعي «نوت»، ولم تكتفي مصر بتصنيع الطائرات بدون طيار فقط، بل صنعت أيضا منظومات حرب إلكترونية قادرة على رصد مثل هذه الطائرات وتتعامل معها وتسقطها.

وأكد أن مصر تمتلك قدرة التصنيع الحربي في مجال الصلب المدرع، الذي يستخدم في صناعة المدرعات المسلحة مثل المدرعة «سيناء 200»، التي صنعتها مصر على جنزير حتى تستطيع القيام بالسير على جميع أنواع الأراضي وتزيد من سرعتها وكفائتها.

المدرعة «إس تي – 500»

واختتم: من الصناعات التي أنتجتها مصر أيضا باستخدام الصلب المدرع كانت المدرعة «إس تي – 500» (حولها للانجلش)، وتتميز المدرعة بـ المرونة وخفة الحركة والسرعة الكبيرة، متابعا: هذه الصناعات تأتي في مجال مجابهة الإرهاب، وتتميز بحماية طاقمها من العبوات الناسفة التي يزرعها الإرهابيون.