صالح جمعه يكشف أزمة كهربا في النادي الأهلي

أكد صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا حاليًا ، إن أزمة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، في عدم مشاركته في المباريات بشكل مستمر مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للقلعة الحمراء.

وقال صالح جمعة في تصريحات خاصة عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور" : كهربا لاعب موهوب ويمثل إضافة كبيرة لأي فريق، أضاف الكثير لأي فريق انضم إليه.

وأوضح صالح، أن كهربا يعد من أقرب الأصدقاء بالنسبة لي، مشيرًا إلى أن هناك تواصل مستمر بيننا.

في سياق اخر كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتويه المقبلة.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن كهربا باق في الأهلي ولن يرحل مشددا أن الحديث عن رغبه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في رحيل كهربا غير صحيحة علي الاطلاق.

واضاف أن مجلس إدارة الأهلي طالب كهربا بالتركيز و المران بجهد من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي للفريق.